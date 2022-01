Bentley prosegue a tappe regolari verso un futuro che porterà anche la Casa inglese, controllata da Volkswagen, verso un futuro totalmente elettrico a partire dal 2030. Soltanto una delle novità attese per questo 2022, però, va in quella direzione: si tratta della variante ibrida della berlina Flyind Spur, presentata nel corso del secondo semestre 2021 e oggi pronta ad arrivare sulle strade.

La seconda novità, che attende il debutto ufficiale, è invece la variante a passo allungato del SUV Bentayga, che ha tutta l'intenzione di trasferire anche nel settore dei SUV le suggestioni extra-lusso del marchio.

Ecco il dettaglio delle novità Bentley attese nel 2022:

Bentley Flying Spur Hybrid

Dopo l'esordio su Bentayga, il powertrain ibrido inizia ad allargarsi anche ai modelli tradizionali con la Flying Spur, terza generazione del modello nato nella famiglia della Continental e che oggi, con l'uscita di scena della Mulsanne, ricopre il ruolo di ammiraglia.

Questa nuova motorizzazione, che si pone in un certo senso alla base dell'offerta anche se rivaleggia in potenza con il V8 biturbo, è composta da un V6 di 3 litri anch'esso sovralimentato e da un modulo elettrico servito da una batteria da 18 kWh che consente la guida in elettrico per circa 40 km e una potenza di picco di 543 CV.

Bentley Flying Spur Hybrid, la prova di Motor1.com

La Bentley Flying Spur Hybrid è stata svelata la scorsa estate e presentata in varie occasioni in diversi palcoscenici mondiali, oltre che resa protagonista di un interessante viaggio dimostrativo attraverso l'Islanda alimentata da un nuovo carburante bio. Tuttavia, il prezzo di listino, così come l'arrivo effettivo, sono attesi in questo trimestre, cosa che rende l'ammiraglia ibrida la prima Bentley nel calendario delle novità 2022.

Nome Bentley Continental Flying Spur Hybrid Carrozzeria Berlina Motori Benzina ibrido plug-in Data di arrivo Febbraio 2022 Prezzi Da 185.000 euro (da confermare)

Bentley Bentayga EWB

Probabilmente Bentley non si metterà a sfornare SUV e crossover come un marchio generalista, dopo aver già occupato la sua posizione ai vertici del settore con Bentayga, tuttavia una voce nella lista dei SUV in arrivo nel 2022 ce l'ha ed è la variante a passo lungo di Bentayga stessa, che dovrebbe trovar fortuna specialmente in mercati come quello cinese dove i modelli premium piacciono di più in configurazioni da limousine.

Bentley Bentayga EWB

Prototipi di questo modello, nemmeno mascherati ma anzi, decorati con livree piuttosto appariscenti, sono stati intercettati in più occasioni nel corso del 2021, facendo legittimamente pensare che il debutto non dovesse essere lontano.

A occhio e croce, la Bentayga Extended Wheelbase dovrebbe essere lunga circa 15 cm più del modello di partenza tutti concentrati nella zona posteriore e, dunque sfiorare i 5,3 metri di lunghezza massima. Quanto ai motori, è plausibile che offra la stessa gamma, compreso l'ibrido.