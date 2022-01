Volvo ha da poco annunciato che nella sua futura strategia di prodotto continuerà ad esserci spazio per le classiche berline e station wagon, tuttavia nell'immediato le sue energie sono concentrate nel rimpolpare l'offerta di SUV, la categoria di maggior successo del momento.

Lo confermano le novità attese per questo 2022, che dopo il compatto elettrico C40, prossimo ad arrivare sulle strade, vedrà altri due modelli "a ruote alte". Il primo e più atteso è la nuova Volvo XC90, anticipata lo scorso anno dalla Concept Recharge che ne profetizzava un futuro a batteria. Ma dovrebbe essere anche l'anno del tanto atteso XC20, che porterà il marchio in un segmento ancor più popolare dove i costruttori premium non sono moltissimi.

Ecco, dunque, cosa c'è in arrivo da Volvo per il 2022:

Volvo XC20

Dopo essersi messo a proprio agio nel segmento delle compatte con le varie V40 e XC40, Volvo si prepara a scendere un altro gradino, anzi, mezzo, con un B-SUV, categoria dall'offerta piuttosto ricca ma in cui ci sono pochi costruttori davvero blasonati.

La Volvo XC20, di cui si parla da parecchio tempo ma che ha iniziato a prendere forma solo in anni recenti, nasce sulla piattaforma CMA sviluppata da Volvo in collaborazione con Geely e che a scanso di equivoci, è ottimizzata per la propulsione elettrica.

Con una lunghezza probabile di circa 4,20 metri, dovrebbe rivaleggiare direttamente con il nuovo SUV Smart anch'esso in arrivo entro quest'anno.

Nome Volvo XC20 Carrozzeria SUV Motori Elettrici (da confermare) Data di arrivo Novembre 2022 Prezzi -

Volvo C40 Recharge

Già ordinabile dall'estate scorsa nell'allestimento 1st Edition, con consegne dall'inizio di quest'anno, la Volvo C40 è il primo modello Volvo proposto esclusivamente con propulsione elettrica e prima voce nel calendario delle novità 2022 per la Casa svedese.

Sorella della XC40, nella fattispecie della variante Recharge P8 AWD, C40 Recharge ha misure simili, con lunghezza di 4,43 metri e larghezza di 1,86, ma un profilo posteriore più filante grazie al quale, malgrado lo condivida lo stesso powertrain con batteria da 78 kWh, trazione integrale affidata a due motori elettrici e 408 CV totali, promette autonomie leggermente migliori, fino a 440 km con una ricarica.

Nome Volvo C40 Recharge Carrozzeria SUV-Coupé Motori Elettrici Data di arrivo Febbraio 2022 Prezzi Da 57.500 euro

Volvo XC90

La terza generazione della Volvo XC90, ammiraglia dei SUV della Casa scandinava, sarà una rivoluzione totale: introdurrà infatti una nuova piattaforma molto avanzata, base per tutta la gamma futura, creata da zero con un sistema operativo e software sviluppati internamente, che si propone di portare la connettività e l'interazione con l'ambiente digitale circostante a un nuovo livello. Ma anche guida autonoma e batterie integrate nel pianale, con densità maggiore e un sistema di ricarica ad alta potenza.

Volvo Concept Recharge

Detto questo, sulle caratteristiche "fisiologiche" del modello non si sa ancora molto: atteso al debutto nel secondo semestre, avrà probabilmente misure analoghe se non ancora superiori all'attuale, con lunghezza prossima a 5 metri, fino a 7 posti ma una corporatura forse più snella, come suggerito dalla concept Recharge che Volvo ha mostrato nel 2021 presentando i suoi piani per la mobilità di domani.