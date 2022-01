Nei primi 9 mesi del 2021, il SUV Volvo XC60 è stato venduto in 162.600 esemplari in tutto il mondo, ossia più di S60, V60, S90 e V90 messe insieme.

Guardando solo i dati, il destino di berline e station wagon sembrerebbe segnato, ma Volvo non ha alcuna intenzione di abbandonare questi segmenti. Così, la gamma futura del costruttore svedese potrà contare ancora su carrozzerie alternative a SUV e crossover.

A rivelare la strategia di Volvo è stato il ceo Hakan Samuelsson durante un’intervista ad Autocar. Il massimo dirigente svedese ha sottolineato che le S e le V verranno presto sostituite con modelli nuovi e con forme completamente riviste:

“Stiamo progettando modelli con carrozzeria più bassa e con un design meno squadrato per migliorare l’aerodinamica, due aspetti cruciali per migliorare l’efficienza delle auto elettriche e non solo. Questi modelli affiancheranno la nostra gamma di SUV”.