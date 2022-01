Elettrificazione, digitalizzazione dei servizi e guida autonoma sono i tre pilastri che caratterizzano gli investimenti delle Case. Prima di vedere le strade invase da auto senza conducente servirà ancora tanto tempo, ma diversi marchi stanno bruciando le tappe per offrire queste funzionalità appena possibile.

Oltre al conosciuto Autopilot di Tesla, uno dei brand più attivi su questo fronte è Volvo che nel 2022 presenterà la guida autonoma di livello 4.

Via ai test

La Casa svedese l’ha chiamato Ride Pilot e inizierà i relativi test di sicurezza sulle strade europee e statunitensi insieme a Zenseact, la società che ha collaborato a stretto contatto con Volvo per il software di guida autonoma.

Entro la metà del 2022, il brand punta ad intensificare i test in California dove il clima, le condizioni del traffico e il quadro normativo creano un contesto favorevole per soluzioni di questo tipo.

Secondo Volvo, una volta affinata la tecnologia, i conducenti saranno in grado di staccare le mani dal volante ed eseguire altre attività come leggere, scrivere e lavorare direttamente dall’abitacolo. Alla guida penserà il “cervello” della vettura, con Volvo che si assumerà la responsabilità (immaginiamo anche legale) del viaggio.

Dalla California al resto del mondo

Il segreto del Ride Pilot è costituito da una fitta rete di sensori. In particolare, la Volvo può contare su sensori LiDAR forniti da Luminar, cinque radar, otto telecamere e 16 sensori ad ultrasuoni che permetteranno all’auto di “vedere” e “leggere” ogni situazione sulla strada.

Volvo Concept Recharge

Il sistema di guida autonoma verrà equipaggiato sulla prossima generazione di modelli e il primo in assoluto sarà il SUV elettrico erede della XC90, la cui presentazione è prevista entro il 2022. Le funzionalità del Ride Pilot, comunque, saranno offerte inizialmente solo ai clienti californiani (previa la sottoscrizione di un abbonamento aggiuntivo) per poi comprendere sempre più mercati in tutto il mondo.

Da questo punto di vista, gli stati dovranno rivedere le proprie normative in materia di responsabilità in caso d’incidente per evitare di bloccare il progresso tecnologico di tante Case come Volvo.