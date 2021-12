Si guarda al futuro in Casa Volvo. Il brand svedese è pronto ad introdurre due nuovi SUV elettrici compatti nella propria gamma e in quella di Polestar, il marchio che caratterizza le elettriche più esclusive prodotte da Volvo. Secondo Autocar, i due nuovi modelli verranno studiati per dare battaglia a rivali come la Mercedes EQA e la DS 3 Crossback E-Tense.

"Motore" di famiglia

Stando a quanto riportato dalla testata inglese, Volvo dovrebbe utilizzare la nuova piattaforma SEA del Gruppo Geely. La prima applicazione di questa architettura è stata sull'ammiraglia Zeekr 001, un modello venduto esclusivamente in Cina.

Utilizzando come riferimento proprio la 001, le prestazioni del SUV sarebbero molto interessanti. La Zeekr, infatti, è disponibile con batterie da 86 o 100 kWh e un’autonomia massima di circa 700 km.

Eccezionali anche le capacità di ricarica, con la famigliare che può aggiungere 120 km ogni 5 minuti collegandosi ad una colonnina da 360 kW. Il powertrain da oltre 500 CV con doppio motore elettrico, però, non dovrebbe arrivare sulla Volvo.

La prima Polestar compatta

Anche per Polestar c’è l’intenzione di offrire un SUV di dimensioni contenute. Il modello potrebbe avere proporzioni a metà strada tra la 2 e la 3, ma con un’altezza da terra inferiore e un profilo più da coupé.

Polestar 2 Volvo C40 Recharge

Meccanicamente, questa misteriosa Polestar dovrebbe essere simile alla Volvo C40 Recharge e ciò significa che potrebbe ereditare la piattaforma CMA e la motorizzazione. Attualmente, la C40 è disponibile con batterie da 64 e 78 kWh con motore doppio o singolo.

Sia la Volvo che la Polestar debutteranno nel corso del 2023, ma già nel 2022 potrebbero essere rilasciati teaser e prime immagini ufficiali.