La nuova Volvo XC90 arriverà nel 2022 e potrebbe abbandonare l'attuale nome, probabilmente per sottolineare le numerosissime differenze con l'attuale ammiraglia della gamma dei SUV svedesi. Differenze che non saranno solamente stilistiche ma (soprattutto) tecniche.

Il nuovo SUV di grandi dimensioni infatti sarà 100% elettrico, come anche buona parte dei futuri modelli Volvo, infarcito di nuove tecnologie per la guida autonoma. Sensori di ultima generazione e sistemi per intelligenza artificiale faranno parte del pacchetto tecnologico della nuova Volvo XC90, per aumentare ulteriormente sicurezza e capacità (dove possibile) di guidarsi da sola.

Sensori e intelligenza artificiale

Grande protagonista sarà il Lidar (acronimo di Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging), sensore ad altissima precisione in grado di "vedere" la strada e i suoi occupanti. Dispositivo sviluppato dalla Luminar e presentato per la prima volta nel 2018, chiaramente ben più piccolo e integrato nella carrozzeria rispetto a quello presente sulle XC90 della flotta di Uber.

Il lidar dialogherà col "cervello" elettronico basato sul sistema Nvidia Drive Orin sviluppato dall'azienda statunitense specializzata in chipset, sempre più centrale per lo sviluppo tecnologie per la guida autonoma e infotainment del futuro. Il tutto sarà gestito da un sistema di intelligenza artificiale, in grado di imparare nuove nozioni col tempo, così da sviluppare nuove capacità.

Il nuovo SUV Volvo potrà così dare vita a una vera guida autonoma, utilizzabile unicamente in autostrada e solo su tratti dove ciò sarà consentito, lasciando quindi al maggiore libertà, richiedendo però sempre la prontezza di tornare ai comandi in casi di necessità. Si tratterà quindi di guida autonoma di Livello 3, ma per avere maggiori informazioni bisognerà attendere la conferenza stampa in programma per il 30 giugno.

La sicurezza al centro

Da sempre Volvo è leader nell'ambito della sicurezza. Ora definirà il prossimo livello di sicurezza delle auto. Disponendo di questo hardware di serie, possiamo migliorare continuamente le caratteristiche di sicurezza da remoto e introdurre sistemi avanzati di guida autonoma, rafforzando la nostra leadership nella sicurezza

ha dichiarato Håkan Samuelsson, amministratore delegato di Volvo

Nella nostra ambizione di creare auto sempre più sicure, il nostro obiettivo a lungo termine è quello di raggiungere zero collisioni ed evitare del tutto gli incidenti

ha poi aggiunto detto Henrik Green, chief technology officer della Casa svedese