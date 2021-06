Sono pronte a partire le vendite della Volvo C40, la nuova SUV svedese 100% elettrica. Basata sulla piattaforma CMA (la stessa della XC40), il nuovo modello si contraddistingue per una linea più aerodinamica e quasi da coupé, oltre all’elevata tecnologia di guida.

Ecco cosa comprende l’equipaggiamento di serie della versione di lancio e quali sono i prezzi delle versioni destinate al mercato italiano.

La dotazione di serie

Inizialmente, la C40 è disponibile nella versione Recharge Twin First Edition. Si tratta di un allestimento completo e che vede la presenza di una doppia unità elettrica per una potenza complessiva di 408 CV e un’autonomia di circa 420 km.

A proposito di ricarica, con l’auto vengono forniti un cavo di ricarica con presa Schuko e uno con presa Mennekes. Volvo mette a disposizione anche una tessera per l’accesso alla rete europea di colonnine di ricarica pubblica Plugsurfing e convenzionate composta da circa 210 mila stazioni.

Inclusi nella dotazione si trovano i fari anteriori e i fendinebbia a LED, il tetto panoramico fisso in cristallo laminato, l’impianto audio Harman Kardon Premium Sound con 13 altoparlanti, i cerchi in lega da 19”, i sedili comfort con rivestimento in tessuto premium antracite con regolazione elettrica e funzione di riscaldamento e il Keyless Entry.

Connettività e sicurezza

L’infotainment è stato sviluppato insieme a Google ed è basato sul sistema operativo Android per permettere un’esperienza dell’utente simile a quella di uno smartphone e di un tablet.

Così, il sistema infotelematico integra la navigazione con Google Maps, l’assistente vocale “Hey, Google” e la possibilità di scaricare tante app (ad esempio, Spotify) direttamente dal Play Store.

Non solo l’infotainment, ma tutta l’auto è costantemente connessa per ricevere gli aggiornamenti over-the-air. Ciò significa che la vettura “scarica” automaticamente i nuovi software per aggiornare la propria centralina senza dover organizzare un appuntamento in officina.

La First Edition comprende di serie i pacchetti Safety Assistance, Driver Awareness e Driver Assistance. Tra i dispositivi di assistenza alla guida inclusi troviamo il Blind Spot Information System, il mantenimento di corsia, l’avviso anticollisione e la frenata d’emergenza, oltre al cruise control adattativo.

Inoltre, sono presenti il Ready to Drive Notification e l’Emergency Stop Assist. Il primo emette un segnale acustico e un avviso sul computer di bordo se rileva che, dopo essersi fermati, il veicolo che precede è ripartito. Il secondo, invece, arresta automaticamente l’auto se il conducente non reagisce agli avvisi visivi, acustici e tattili in caso di pericolo imminente.

Utile anche il Visual Park Assist 360° che, durante il parcheggio, rileva gli ostacoli “invisibili” posizionati fino a 90 cm in diagonale dietro o davanti alla vettura.

Optional e prezzi

Per il resto, si può sempre attingere dalla lista degli optional. Per gli interni sono disponibili tre diverse combinazioni tutte “Leather free”, mentre i cerchi sono ordinabili anche in misura da 20”. 7 i colori tra cui scegliere: Nero Solido, Fjord Blue (esclusivo per la C40), Fusion Red, Thunder Grey, Silver Dawn, Sage Green e Crystal White Pearl.

I prezzi della First Edition partono da 57.500 euro. Si può richiedere anche l’aggiunta della polizza furto-incendio-Kasko di Unipol della durata di 36 mesi con premio fisso di 3000 euro. Le prime consegne avverranno alla fine del 2021.