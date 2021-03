Volvo rinnova la XC60 con una serie di ritocchi estetici e di aggiornamenti incentrati sulla tecnologia. Ora il SUV può contare su infotainment con sistema operativo Android e Google Apps già installate. Tanta attenzione è stata riservata anche ai sistemi di assistenza alla guida che da sempre contraddistinguono la dotazione delle Volvo.

Nuova estetica, stesse motorizzazioni

La XC60 è disponibile anche con una serie di nuovi colori e opzioni per i cerchi in lega. Il restyling del SUV si è concentrato su tanti dettagli e finiture nei paraurti e sui fari LED. In particolare, i gruppi ottici posteriori hanno un look brunito.

Nell’abitacolo è possibile scegliere dei nuovi rivestimenti (non più realizzati in pelle) con diverse possibilità di personalizzazione.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Volvo non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali. Le alimentazioni a benzina e ibride plug-in, comunque, dovrebbero essere confermate. A listino troveremo quindi la T6 Recharge da 340 CV e la T8 Polestar da 405 CV le versioni a benzina B4 e B5. Ancora poco chiaro il destino delle varianti diesel B4 e B5, tutte mild hybrid.

Connettività e sicurezza

Il nuovo pacchetto Digital Services comprende l’accesso ai servizi e alle app di Google, tra cui il Google Assistant, Google Maps e una serie di app scaricabili attraverso Google Play.

Volvo è stata la prima azienda ad avviare una collaborazione con Google per lo sviluppo di un sistema d’infotainment interamente basato su Android. L’accordo tra le parti ha portato la tecnologia di Google anche sulla XC40 Recharge elettrica.

Non solo connettività, ma anche sicurezza alla guida. La dotazione della XC60 comprende l’ultimo aggiornamento dei sistemi ADAS, ossia una serie di sensori, radar e telecamere capaci di rilevare gli ostacoli e segnalarsi al conducente.

Nell’equipaggiamento della XC60 troviamo quindi la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento dei pedoni e il Cruise Control Adattativo denominato Pilot Assist Function che gestisce anche l’arresto completo e la ripartenza nei rallentamenti in autostrada o al semaforo.