A distanza di poche settimane dalla presentazione della versione Sedan, la nuova generazione della Mercedes Classe E Station Wagon debutta nel segmento delle grandi familiari premium, introducendo tantissime novità tecniche e affermandosi come uno degli ultimi validi baluardi capaci di contrastare, o perlomeno rallentare, l'invasione dei SUV.

Dimensioni pressoché identiche al modello uscente ma più spazio per i passeggeri, specie quelli posteriori, tantissima tecnologia di bordo e una gamma completamente elettrificata sono il biglietto da visita della nuova Classe E Station Wagon. L'ho vista dal vivo e ve la racconto nel video in copertina.

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon: gli esterni

Partiamo dalle dimensioni: la Classe E Station Wagon cresce di appena 4 mm, toccando quota 4,95 m per quanto riguarda la lunghezza. Cresce anche la larghezza, di quasi 3 cm, e fermandosi a 1,88 m. In questo modo è stato ricavato più spazio per le spalle dei passeggeri, che possono beneficiare anche di un allungamento del passo di circa 2 cm (ora è di 2,96 m) e, perciò, una maggiore abitabilità dei posti dietro. L'altezza resta di 1,47 m.

Le proporzioni della Mercedes Classe E Station Wagon

Da un punto di vista stilistico, la Classe E Station Wagon è proprio "come te la aspetti", nel senso che riprende gli ultimi dettagli introdotti dalla Classe E berlina e li amalgama con la carrozzeria filante ed elegante di una familiare. Il frontale è caratterizzato dal nuovo inserto in nero lucido che ingloba al suo interno l'iconica calandra e che si unisce ai fari: la parentela con le Mercedes della famiglia EQ è lampante.

Il Cx della Mercedes Classe E Station Wagon è di 0,26

Tornando ai gruppi ottici, i tre elementi a LED delle luci diurne fanno sembrare la Classe E molto sicura di sé e, ovviamente, si possono avere con tecnologia Digital Light, cioè con proiettori a matrice di LED dotati di 1,3 milioni di microspecchi, capaci anche di proiettare sull'asfalto avvisi o segnali d'ausilio.

Il gruppo ottico della Mercedes Classe E Station Wagon

Ma è posteriormente che, la Classe E Station Wagon, assume un'identità tutta sua. Il terzo finestrino laterale acuto e dolce disegna un profilo pulito e riconoscibile, mentre i gruppi ottici sono caratterizzati da una trama interna tridimensionale che riprende la Stella e sono uniti da una fascia in nero lucido, la stessa vista all'anteriore, e da un listello cromato.

Mercedes Classe E Station Wagon, la vista posteriore

Il design della Classe E Station Wagon è ottimizzato nei minimi dettagli da un punto di vista aerodinamico. Un esempio sono le maniglie a filo carrozzeria, che quando fuoriescono mostrano un profilo a LED molto elegante e utile per trovarle al buio, oppure i cerchi in lega: vanno da 18 a 20 pollici e il loro stile è caratterizzato da una carenatura a contrasto che limita la formazione di vortici. Il risultato? Un coefficiente aerodinamico di appena 0,26.

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon: gli interni

Non possiamo che cominciare dal bagagliaio, vero protagonista su una familiare di queste dimensioni. Ebbene, sulla carta il vano di carico è più piccolo di 25 litri rispetto alla generazione uscente, fermandosi a 615 litri (prima erano 640) di capacità minima e 1.830 litri con gli schienali abbattuti. Niente di grave, ovviamente, specie se poi ci sono dettagli come fasce elastiche, anelli, ganci e possibilità di abbattere elettricamente lo schienale del divano (in configurazione 40:20:40) a rendere le operazioni di carico pratiche.

Le versioni plug-in, invece, hanno una capacità di carico inferiore a causa dell'installazione delle componenti meccaniche sotto al pavimento. In questo caso, infatti, parliamo di una capacità minima di 460 litri e massima di 1.675 litri.

Il bagagliaio della Mercedes Classe E Station Wagon plug-in.

Accomodati sulla seconda fila di sedili, si apprezza immediatamente il livello di qualità dell'abitacolo: i pannelli porta sono rivestiti di materiali morbidi, di gran pregio, e con inserti satinati e neri che impreziosiscono l'ambiente generale. Molto bella, per esempio, l'illuminazione ambientale che circonda il pannello in piano black.

I sedili posteriori della Mercedes Classe E Station Wagon

Lo spazio per le ginocchia, in effetti, è più che abbondante, mentre il terzo passeggero è obbligato a fare i conti con un tunnel centrale ingombrante.

Il Superscreen della Mercedes Classe E Station Wagon

La plancia, infine, mutuata dalla versione Sedan, colpisce con il suo nuovo Superscreen, cioè una configurazione di tre schermi disposti su due livelli differenti. Il primo display è quello del cruscotto, sopraelevato e dotato di una sua cornice. Gli altri due schermi, invece, sono annegati dietro a un unico pannello in vetro che si estende per tutta la lunghezza della plancia. L'interfaccia davanti al passeggero è optional e, quando non è presente, è sostituita da una decorazione.

La plancia della Mercedes Classe E Station Wagon Il dettaglio del tasto di accensione

Infatti, materiali di altissima qualità a parte, è l'aspetto più tech il vero protagonista dell'abitacolo della Mercedes Classe E Station Wagon. Per cominciare, un nuovo microprocessore è in grado di gestire in maniera armonica tutte le varie funzioni dell'auto e persino di "ospitare", su MBUX di nuova generazione, un ulteriore sistema operativo. È sviluppato da Android e consente di scaricare applicazioni celebri come TikTok (visibile rigorosamente ad auto ferma), Angry Birds o Zoom. Quest'ultimo si può usare anche con la videocamera installata sulla parte alta della plancia che quando si è in marcia si disattiva.

Tra le novità più rilevanti della nuova generazione di MBUX, la funzione delle Routine: si tratta di modalità di utilizzo personalizzabili che riguardano aspetti come la climatizzazione, l'attivazione dei massaggi, la fonte audio e tanto altro e che si attivano in determinati momenti preimpostati. Non solo: l'IA del sistema è anche in grado di imparare le abitudini del guidatore e proporre, in maniera proattiva, delle nuove routine.

Dettaglio del tunnel e del display centrale

Molto d'effetto il meccanismo che muove autonomamente le bocchette dell'aria a seconda di dove si desidera arrivi il flusso, ma poi c'è il terzo display, quello per il passeggero, in grado anche di mostrare dei film in streaming con l'app Zync. Funziona solo quando il sedile destro è occupato, altrimenti mostra una sorta di wallpaper, e ha un trattamento particolare che lo rende visibile solamente da una posizione frontale: così il guidatore non può distrarsi.

Tra le altre novità dell'abitacolo della Classe E Station Wagon c'è il lungo LED che abbraccia tutta la plancia in larghezza. Il colore è ovviamente personalizzabile, ma la novità è la sua capacità di reagire alle fonti audio "pulsando" a ritmo. E così, complice anche l'impianto Burmesteir e la cinetica avanzata dei sedili, riprodurre degli audio Dolby Atmos in 4D è un'esperienza davvero immersiva.

I sedili anteriori sono comodi e ben profilati I pannelli porta sono molto ben rifiniti

Connesso attraverso una sim 5G, il nuovo MBUX supporta gli aggiornamenti over-the-air e persino funzioni avanzate come l'utilizzo di un iPhone come chiave digitale per la vettura, con possibilità di condividerla con altri 16 utenti.

Nuova Mercedes Classe E Station Wagon: piattaforma e motorizzazioni

La Mercedes Classe E Station Wagon è basata sulla piattaforma modulare MRA2, condivisa con Classe C e Classe S. Tra le tante possibilità che questa offre, c'è l'elettrificazione leggera e pesante del powertrain: tutta la gamma, infatti, è omologata come ibrida, con tecnologia mild-hybrid oppure plug-in.

Lo sportellino per la ricarica delle plug-in è sul lato sinistro

I motori termici sono a quattro e a sei cilindri, gli stessi che abbiamo visto per la berlina. Le versioni mild-hybrid hanno un sistema con alternatore-starter integrato e il motore elettrico è in grado di erogare 17 kW (cioè 23 CV) e 205 Nm di spinta a supporto.

La plug-in 300 E (più avanti arriverà anche diesel) è invece abbinata a una batteria da 25,4 kWh che, secondo la Casa, consente di percorrere circa 100 km in modalità elettrica. La ricarica è affidata ad un caricatore di serie da 11 kW oppure da 55 kW in corrente continua, per una carica completa in circa mezz'ora.

La Mercedes Classe E Station Wagon arriva nella seconda metà del 2023

Tutte le versioni sono dotate di sospensioni pneumatiche monocamera sull'asse posteriore. Sono molto compatte, rimangono confortevoli anche a pieno carico e fanno sì che la vettura rimanga sempre perfettamente parallela alla strada anche in condizioni di carico. In alternativa, è disponibile come optional l'assetto con sospensioni pneumatiche integrali che, attraverso dei sensori in grado di analizzare il fondo stradale, annullano la trasmissione dell'urto assorbito da una ruota sull'altra dello stesso asse e, in generale, mantengono sempre la stessa altezza da terra, anche quando si viaggia pieno carico.