Nei prossimi mesi, la gamma della nuova Classe E dovrebbe arricchirsi della versione da “fuoristrada” con motori elettrificati. Parliamo ovviamente della Classe E All-Terrain, che possiamo vedere in anteprima in queste foto spia mentre effettua i test su strade pubbliche in Germania.

La presentazione dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno e più in basso in questo articolo vi mostriamo anche l'esclusivo render di Motor1.com.

Il video spia

Nel breve video che vi mostriamo di seguito il prototipo camuffato con targa tedesca è fermo in attesa a un semaforo. La nuova Classe E All-Terrain non subirà stravolgimenti e resterà fedele a se stessa seguendo l'ormai formula collaudata di station wagon leggermente rialzata con rivestimenti della carrozzeria ispirati al fuoristrada e trazione integrale.

Le modalità di guida speciali, Offroad e Offroad Plus (che modificano le impostazioni delle sospensioni, del controllo di stabilità e della trasmissione), dovrebbero essere riconfermate, mentre dovrebbe adottare la motorizzazione mild hybrid diesel 220d con trazione integrale 4Matic e quelle ibride plug-in 300e e 400e, anche quest’ultime dotate delle quattro ruote motrici.

L'attuale generazione della E All-Terrain è disponibile anche nella variante a gasolio non elettrificata 400d da 330 CV, ma non dovrebbe essere riconfermata. Dovrebbe invece restare il Downhill Speed Regulation, un dispositivo che interviene sull’ESP regolando l’antislittamento e supportando le discese più ripide.

Come sarà

Il nostro render esclusivo offre un ottimo assaggio della All-Terrain prima che venga svelata. Davanti dovrebbe essere distinta dalla nuova grande calandra con inserti neri ai bordi e dalla particolare grafica dei fari LED, con le due linee spezzate nella parte inferiore. Dietro non ci aspettiamo grandi rivoluzioni.

Nuova Mercedes Classe E All-Terrain, il render di Motor1.com

Per quanto riguarda i prezzi ci aspettiamo un rialzo rispetto agli attuali listini Mercedes, quindi almeno 70.000 euro per la 220d 4Matic.