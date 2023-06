Manca sempre meno al debutto della nuova Skoda Superb. Sia la berlina che la station wagon saranno completamente rinnovate entro fine 2023, con tanto di motorizzazioni aggiornate e ancora più efficienti.

Negli scorsi giorni, la Casa ceca ha svelato alcune immagini teaser della versione famigliare, mentre ora le nostre spie sono riuscite a fotografare anche la tre volumi durante i test su strada.

Adotta il nuovo family feeling

Le quasi 40 foto spia della nostra gallery ci danno un’idea di come saranno i due prossimi modelli. Le proporzioni sembrano essere molto simili alla generazione attuale, anche se le pesanti mimetizzazioni fanno credere che siano in programma cambiamenti importanti nello stile.

Nuova Skoda Superb station wagon, le foto spia

La nuova Superb dovrebbe adottare la nuova calandra presentata sull’Enyaq e sul recente aggiornamento della Karoq, mentre i fari LED dovrebbero avere un design inedito. In termini di dimensioni, le Skoda non dovrebbero allontanarsi troppo dai 4,86 metri attuali, mentre è facile attendersi nuove colorazioni e nuovi cerchi in lega.

Più “elettroni” per l’ibrida

Sia la berlina che la wagon saranno sviluppate su una versione aggiornata della piattaforma MQB e dovrebbero integrare nuove motorizzazioni. Dato che la Superb nascerà nello stesso stabilimento della nuova Volkswagen Passat Variant, è possibile che i due modelli condividano anche diverse componenti e i powertrain.

Nuova Skoda Superb station wagon, le foto spia

Nella gamma della Skoda, quindi, ci si attende un 1.5 TSI a benzina in formato mild hybrid, mentre è ancora tutto da decidere il futuro delle varianti 2.0 TDI. Le versioni più potenti, comunque, saranno le ibride plug-in, che potrebbero adottare una batteria più grande per sviluppare maggiore potenza e autonomia rispetto agli attuali modelli.

In sostanza, la nuova Superb “alla spina” potrebbe avere almeno 250 CV e percorrere circa 80-100 km con un pieno di elettricità. Ma per ogni dettaglio ufficiale sarà necessario aspettare i prossimi mesi.