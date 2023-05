Le innevate distese del Circolo Polare Artico fanno da sfondo alle prime foto ufficiali delle nuove Skoda Superb e Kodiaq, immortalate ancora coperte dalle pellicole che ne coprono l'intera carrozzeria.

La pubblicazione delle immagini anticipa di qualche mese il debutto ufficiale delle ammiraglie della Casa cece, atteso nel corso dell'autunno del 2023. Con numerose novità.

Resistere al freddo

Le nuove Kodiaq e Superb hanno affrontato temperature particolarmente rigide, arrivate ai -30°, per testare la resistenza di numerosi organi meccanici saggiando stabilità di guida, comfort su terreni scivolosi e affidabilità complessiva. E non solo. Anche dettagli come la tenuta delle guarnizioni e dell'impianto elettrico, l'accensione del motore, l'apertura dello sportello del serbatoio sono stati esaminati durante i vari test.

Skoda Superb Wagon 2023 Skoda Kodiaq 2023

Ora i muletti affronteranno la fase finale, per poi avere il via libera definitivo per la produzione.

Le novità

Nel comunicato stampa che accompagna le foto delle nuove Skoda Superb (ritratta in versione station wagon) e Kodiaq non parla delle novità, accennando unicamente alla presenza di powertrain plug-in, una novità assoluta per il SUV della Casa.

Non se ne conoscono le specifiche, anche se alla base dovrebbe esserci il 1.5 TSI da 150 CV al posto del 1.4 presente sulla Superb, con batterie più potenti per una maggiore autonomia in modalità 100% elettrica. L'intera gamma motori benzina dovrebbe essere elettrificata grazie alla presenza di unità mild hybrid, mentre potrebbero scomparire le motorizzazioni diesel.

A livello di stile invece non sembra cambiare molto: le proporzioni paiono le stesse delle generazioni attuali, ma di certo ci saranno novità per alcuni elementi come le luci anteriori (probabilmente con tecnologia a matrice di LED) e posteriori, disegno dei paraurti e mascherina.