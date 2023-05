La gamma di Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé si arricchisce con la nuova versione Laurin & Klement 85, disponibile sia a trazione posteriore che integrale. Posizionata al di sotto della Coupé RS e al di sopra delle varianti 80 e 80x, questa declinazione del SUV boemo si distingue per la maggiore potenza e per una dotazione di serie davvero completa.

In arrivo nei prossimi mesi in concessionaria, la Casa deve ancora ufficializzare i prezzi.

L’equipaggiamento di serie

Le versioni Laurin & Klement 85 sono caratterizzate da un’estetica dedicata, con mascherina e inserti nelle prese d’aria in Platinum Grey. Lo stesso colore è ripreso dal profilo del paraurti posteriore e dalle calotte degli specchietti, mentre i cerchi in lega da 20” hanno un design specifico.

Skoda Enyaq Coupé Laurin&Klement 85

Nel frontale troviamo la griglia Crystal Face retroilluminata da 131 LED, mentre la fanaleria è full LED Matrix. Non mancano i badge Laurin & Klement sulla carrozzeria e a bordo, dove sono presenti anche degli eleganti sedili con rivestimenti in pelle beige (come optional si possono richiedere in pelle nera) con funzione di riscaldamento, ventilazione e massaggio.

Gli interni della Laurin&Klement 85

Questa versione porta con sé un aggiornamento al software dell’infotainment che rende più semplice accedere alle varie funzionalità tramite una nuova grafica. Le stesse modifiche si troveranno su tutte le Enyaq ed Enyaq Coupé che saranno prodotte nei prossimi mesi.

Come cambia il powertrain

A livello tecnico, Skoda afferma di aver montato una batteria più grande (anche se non viene specificata la capacità) e un powertrain da 285 CV (sia che si scelga la versione a trazione posteriore con motore singolo sia quella con doppio motore e la trazione integrale). Lo scatto 0-100 km/h è di 6,7 secondi (6,6 secondi se si opta per la 85x), mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h.

Skoda Enyaq Laurin&Klement 85

L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 570 km nella 85 e di 550 km nella 85x. In entrambi i casi, l’Enyaq si può ricaricare dal 10% all’80% in meno di 30 minuti.

Inoltre, l’aggiornamento al software ME4 della batteria aggiunge la funzione di preriscaldamento. In pratica, la vettura ottimizza la temperatura del pacco batterie poco prima della ricarica quando - attraverso il sistema di navigazione - riconosce che ci si sta dirigendo verso una colonnina.

In alternativa, è possibile attivare la funzione manualmente tramite un comando nell’infotainment.