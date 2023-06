L'industria automobilistica globale può cambiare radicalmente da un Paese all'altro. Nei 195 Paesi del mondo si vendono tra gli 80 e i 90 milioni di automobili nuove all'anno. Più della metà di queste vetture (54%) si trova in Asia, come la maggior parte della popolazione mondiale (59%). Altre regioni come gli Stati Uniti e il Canada rappresentano solo il 5% della popolazione mondiale, ma il 19% delle vendite di veicoli.

L'industria ha molte facce a seconda del luogo in cui ci si trova. Alcuni sono abbastanza sviluppati in termini di tecnologia. Altri Paesi sono in ritardo per quanto riguarda le normative e l'importanza del settore all'interno del PIL.

Chi è in vantaggio?

L'Unione Europea e il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea e la Cina sono molto ben posizionati. Hanno una solida struttura di regolamentazione, commercio, tasse, produzione e ricerca e sviluppo. Ecco perché quasi tutte le nuove auto che vengono presentate provengono da questi mercati.

Sia le case automobilistiche che i consumatori possono sfruttare le condizioni migliori per vendere, acquistare e guidare le auto. Le autorità si muovono in sintonia con l'industria per migliorare lo sviluppo e l'innovazione (anche se in Europa sta ora tenendo banco la querelle 2035).

Lo stabilimento Stellantis di Tychy, Polonia.

Chi sta lavorando sodo?

Dietro a questi mercati c'è un gruppo di Paesi che sta lavorando duramente per diventare appetibile per gli investimenti stranieri. L'India, il Sud-Est asiatico, il Nord Africa, il Sudafrica e alcuni mercati dell'America Latina stanno migliorando il loro panorama automobilistico introducendo normative più efficienti e flessibili e facilitando gli investimenti dei produttori di auto.

Tuttavia, ci sono ancora problemi legati alla tassazione delle importazioni e al reddito della popolazione che rendono difficile tenere il passo delle economie sviluppate. Il Brasile, per esempio, ha un forte polo produttivo, ma non è in grado di adottare le ultime tecnologie perché la maggior parte dei consumatori non può permettersele. L'India è comunque vicina per quanto riguarda le normative.

Lo stabilimento BMW di Rosslyn in Sudafrica.

I Paesi peggiori per l'automotive

I Paesi con l'industria automobilistica più povera sono di solito quelli isolati in termini di commercio, o dove la produzione locale è quasi impossibile a causa della mancanza di infrastrutture e del sostegno delle autorità locali.

È il caso dell'Iran, per esempio. La sua economia è quasi bloccata dalle sanzioni internazionali che rendono quasi impossibile importare auto nuove e competitive a prezzi concorrenziali. È anche molto difficile produrre localmente a causa della mancanza di componenti e di accesso alla tecnologia internazionale. Tutte le auto prodotte oggi in Iran sono rebadge di modelli di vecchia tecnologia che non vengono più prodotti nelle economie occidentali.

Anche gran parte del continente africano incontra grandi difficoltà. La forte presenza di importazioni di auto usate mette le vetture nuove in una posizione molto difficile, considerando il reddito molto basso della popolazione. La maggior parte degli africani non può permettersi un'auto nuova. Il risultato? Le strade sono piene di auto inquinanti e di vecchia tecnologia.

Il caso Russia

Anche la Russia si sta avviando verso una situazione difficile. Poiché le case automobilistiche occidentali hanno abbandonato questo mercato dopo l'invasione in Ucraina, la produzione locale si sta riducendo a un gruppo di piccoli produttori locali che non hanno la tecnologia necessaria per competere sui mercati globali.

Inoltre, sta lentamente diventando un mercato satellite per le Case cinesi, il che significa che il consumatore finale non avrà grandi possibilità di scelta nel prossimo futuro.

Stabilimento AVTOVAZ in Russia

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.