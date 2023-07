È tempo di un altro controllo sull'età media globale del parco auto nuovo. Poiché molti nuovi modelli arrivano negli showroom e molti altri vanno in pensione, la gamma di prodotti cambia continuamente.

Questa è l'ultima analisi per 71 marchi (inclusi otto dei brand più rilevanti dalla Cina) e 766 modelli. I risultati sono molto interessanti e confermano l'ascesa del colosso asiatico in campo automobilistico.

La media è calcolata tra il momento del lancio o della presentazione del modello di produzione e arriva fino a luglio 2023, escludendo i rebadges più basilari, i veicoli commerciali leggeri e le autovetture da essi derivate. Include, invece, i pick-up.

Lada con le auto più invecchiate

Come previsto, il marchio automobilistico più importante della Russia è in ritardo in termini di auto moderne. Il rilancio strategico della Lada, azienda di proprietà della Renault fino all'inizio della guerra in Ucraina, stava andando a buon fine grazie alla stretta collaborazione proprio con la Casa francese. Tuttavia, i nuovi modelli previsti sono stati abbandonati e oggi questo costruttore russo offre cinque tipi di autovetture con un'età media di 21,6 anni.

Non è solo la mitica Niva, presentata nel 1977, il modello responsabile di questo risultato. Anche la Largus, basata sulla prima Dacia Logan, la Granta (rivelata nel maggio 2011) e la Vesta (settembre 2015) stanno invecchiando. Nuovi prodotti in cantiere? Niente affatto!

Motor1 Numbers, l'età media delle auto attuali

Seguono tre marchi di Stellantis

Chrysler, Lancia e Dodge seguono Lada in qualità di marchi con le auto più vecchie disponibili oggi. Mentre si prepara a interrompere la produzione della Chrysler 300, la Casa americana ha ancora un disperato bisogno di prodotti freschi. A oggi, l'età media della sua formazione ridotta (300 e Pacifica) è di 13,5 anni. Segue Lancia, con la Ypsilon che ha già 12,4 anni. E infine Dodge, con una media di 11 anni, nonostante il contributo della Dodge Hornet, presentata ad agosto 2022.

Tra i primi 10 con le auto più anziane è interessante vedere Tesla e Jaguar (entrambe 7,9 anni), e Nissan, la formazione più anziana tra i grandi marchi globali.

Motor1 Numbers, i 10 brand con le auto più vecchie

Da Oriente

Le auto più giovani vengono invece dalla Cina. Infatti, il brand con la gamma più giovane è Zeekr di Geely, fondata nel 2021. I suoi tre prodotti, 001, 009 e X, hanno una media di appena 1,2 anni. A seguire c'è un altro costruttore cinese, NIO, con i suoi 7 veicoli che hanno in media 1,4 anni.

Grazie alla presentazione delle Polestar 3 e 4 rispettivamente nell'ottobre 2022 e nell'aprile 2023, il marchio svedese occupa la terza posizione tra le lineup più giovani. Fino a ora è abbastanza logico che si arrivi a questi risultati, considerando che si tratta di marchi nati solo alcuni anni fa.

Motor1 Numbers, i 10 brand con le auto più nuove

Dinamismo Hyundai

Pertanto, il vero protagonista è Hyundai, un marchio automobilistico storico con presenza globale e 32 modelli diversi. È straordinario vedere che questa massiccia formazione ha in media solo 3,1 anni. Il suo prodotto più vecchio è la Hyundai i30 europea, presentata a settembre 2016! I suoi marchi gemelli Genesis e Kia non sono lontani rispettivamente con 3,1 e 4,7 anni. I coreani lavorano sodo.

Toyota, la Casa automobilistica più popolare al mondo, ha registrato una media di 4,6 anni, ovvero 0,4 anni al di sotto della media globale. Nemmeno male. È stato superato da Honda (4,3 anni) e Ford (4,1 anni). Al contrario, tra i grandi marchi globali, Nissan, Chevrolet e Volkswagen hanno tutti una media di prodotto superiore ai 6 anni.

Motor1 Numbers, l'età media delle auto dei brand più diffusi

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.