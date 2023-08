Dall'integrazione dei gruppi Fiat e Chrysler nel 2009 e dalla costituzione ufficiale di Fiat Chrysler Automobiles nel 2014, abbiamo sempre sentito dire che Jeep è la mucca da mungere di questo costruttore. È stata responsabile di gran parte della rapida crescita della casa automobilistica italo-americana creata da Sergio Marchionne. Jeep è stata anche un'importante fonte di profitti grazie al suo posizionamento nel segmento dei SUV, quello che cresce di più al mondo.

Nel 2012, nella fase iniziale dell'integrazione, Jeep rappresentava il 17% delle vendite globali del gruppo. All'epoca questo marchio aveva venduto 702.000 unità. Il boom dei SUV in tutto il mondo ha fatto salire le consegne di Jeep a 1,05 milioni di unità due anni dopo e a 1,26 milioni di unità nel 2015. La crescita è continuata fino al picco di 1,57 milioni di unità nel 2018, quando il brand a stelle e strisce rappresentava un terzo del volume globale di FCA.

Obiettivi mancati

Nel giugno 2018, un mese prima della sua morte, Sergio Marchionne ha affermato che Jeep avrebbe raddoppiato le vendite attuali (il totale del 2017) entro il 2022. Mike Manley, amministratore delegato del marchio, ha indicato che entro quell'anno un SUV su dodici di quelli venduti a livello globale sarebbe stato una Jeep. L'obiettivo di vendita sarebbe stato compreso tra 2,7 e 2,8 milioni di unità. L'anno scorso, Jeep ha venduto 1,11 milioni di veicoli.

Tra il 2018 e l'anno scorso si sono presentati molti imprevisti: diversi ritardi nel lancio dei prodotti (2019), la pandemia (2020), i problemi della catena di approvvigionamento e la fusione con PSA (2021) e l'ascesa dei veicoli elettrici (2022). Inoltre, cinque dei sei nuovi prodotti previsti per il lancio tra il 2018 e il 2022 sono arrivati dopo il gennaio 2021 e solo uno dei tre BEV promessi è sul mercato.

Le vendite globali di Jeep dal 2017 al 2022

Vendite al minimo dal 2014

Gli 1,11 milioni di unità vendute da Jeep lo scorso anno hanno rappresentato il livello più basso dal 2014. Il volume è diminuito del 13% rispetto al 2021. È stato persino inferiore al totale registrato durante la pandemia del 2020, con 1,23 milioni di veicoli. Il motivo è in gran parte legato alla gamma di prodotti.

L'anno scorso, gran parte delle attività nordamericane dipendeva da una linea invecchiata (Cherokee presentata nel 2013, Renegade nel 2014, Compass nel 2016 e Wrangler nel 2017) e dal passaggio alla nuova generazione della Grand Cherokee. Inoltre, Jeep, in quanto produttore di SUV, è una delle numerose vittime della crescente popolarità della Tesla Model Y. Questi fattori spiegano il calo dell'11% registrato da Jeep negli Stati Uniti e in Canada lo scorso anno. Questi due mercati rappresentavano il 67% del suo volume globale.

La posizione di Jeep nel mondo

L'America Latina, il suo secondo mercato più grande, ha registrato un calo moderato del 6%, in quanto la flessione registrata dalla Jeep Renegade, ormai invecchiata, è stata in qualche modo contenuta dalla nuova Jeep Commander. Purtroppo, in Europa non la Commander non è stata commercializzata e non ha potuto compensare i cali a due cifre registrati dalla Renegade (-23%) e dalla Compass (-16%), che hanno continuato a lottare contro rivali più moderne.

I 10 principali mercati di Jeep per quota di mercato nel 2022

Jeep ha bisogno di veicoli elettrici

Se Stellantis vuole che Jeep torni a brillare, deve introdurre prodotti elettrici. Poiché la domanda globale di SUV sembra raggiungere il picco, le case automobilistiche che vogliono mantenere un ruolo importante in questo settore devono lanciare soluzioni elettriche. Cinque anni fa tutti volevano un SUV. Oggi, tutti vogliono un SUV e molti consumatori sono quasi costretti a guidare elettrico. La Tesla Model Y è già il veicolo passeggeri più venduto al mondo.

Come marchio di veicoli a ruote alte Jeep dovrebbe assumere la leadership, almeno in Occidente, e diventare un riferimento nei segmenti dei SUV elettrici. Con questo intendo introdurre prodotti competitivi che abbiano il DNA del marchio e che arrivino puntualmente sui mercati globali. A cominciare dalla Jeep Avenger e dal successo che sta riscuotendo.