Sono numerose le offerte sulla gamma Jeep a giugno: le ibride plug-in 4xe possono contare ancora sugli ecoincentivi statali, ma ci sono proposte specifiche anche sulle mild hybrid, come ad esempio la Jeep Renegade e-Hybrid.

La Renegade Limited con il 1.5 T4 da 130 CV viene a costare 33.400 euro, ma senza la necessità di avere un’auto da rottamare, il costo iniziale scende a 29.600 euro: sono in tutto 3.800 euro di sconto.

L’anticipo di versare è di 9.190 euro, mentre le rate mensili sono 47 da 199 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,07%), e la rata finale è pari a 16.390,75 euro.

Non si devono superare i 60.000 km in caso di restituzione o sostituzione, con un costo in caso di esubero di 0,10 euro al chilometro.

L’offerta comprende vantaggi come Identicar e Assicurazione pneumatici, anche se questo tipo di finanziamento prevede la possibilità di aggiungere altri servizi alla rata, come assicurazioni o estensioni di garanzia.

Vantaggi

Non solo ibride plug-in: anche una mild hybrid come la Renegade e-Hybrid è oggetto di un’offerta di Jeep, con sconto iniziale abbastanza consistente, anticipo compensabile con una permuta e piccole rate mensili.

Svantaggi

Per il costo effettivo, controllare sempre oneri finanziari, costi fissi ed eventuali optional nella vettura proposta.

In sintesi