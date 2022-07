Lunghezza: 4.236 mm

Larghezza: 1.805 mm

Altezza: 1.667 mm

Passo: 2.570 mm

Bagagliaio: min. 351/max. 1.297

In commercio dal 2014, Jeep Renegade ha incontrato da subito un eccellente gradimento, sia perché si tratta del modello più piccolo e accessibile della gamma di un marchio piuttosto ambito come Jeep, sia per il design decisamente originale che non rischia di confondersi con nessuno degli altri numerosi B-SUV.

La linea, ritoccata negli anni con diversi restyling leggeri, ben si adatta a forme verticali che promettono una generosa volumetria interna, aspettativa che il modello soddisfa anche se a conti fatti, la capacità e la flessibilità del bagagliaio non sono al vertice. Lo è invece la gamma, che offre interessanti varianti ibride e non ha ancora rinunciato al Diesel.

Jeep Renegade, le dimensioni

Jeep Renegade è lungo 4,24 metri (4.236 mm) e largo oltre 1,8 metri (1.805 mm) ma soprattutto alto ben più di 1 metro e 60, anzi, quasi 1 e 67 (1.667 mm), dimensioni imponenti per un B-SUV ben sfruttate dallo sviluppo verticale delle forme. Il passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di 2.570 mm, identico a quello di Fiat 500X con cui condivide il pianale.

Jeep Renegade e-hybrid (2022) Jeep Renegade e-hybrid (2022)

Jeep Renegade, abitabilità e bagagliaio

Leep Renegade è uno dei pochi modelli per cui è lecito dire che in 4 o 5 si viaggia altrettanto comodi: divano ampio, spazio in altezza adatto anche alle stature sopra la media, tunnel centrale poco ingombrante.

Quanto al bagagliaio offre 351 litri compreso il doppio fondo, più o meno quanto la 500X che però ha forme meno dritte. Lo spazio è stato concentrato nell'abitacolo, prova ne sia che abbattendo il divano frazionato in 3 parti a richiesta (altrimenti sono 2 asimmetriche) si arriva a sfiorare un volume utile di 1.300 litri. Le versioni ibride plug-in 4Xe cedono un'ulteriore ventina di litri del doppio fondo, scendendo a 330/1.277.

Jeep Renegade e-hybrid, i sedili posteriori Jeep Renegade e-hybrid, il bagagliaio

La gamma motori offre di base u benzina e un Diesel affiancati da ben 3 ibridi: il più recente è il 1.5 mild hybrid con cambio doppia frizione DCT a 7 rapporti, motorizzazione condivisa anche con Alfa Romeo Tonale, che affianca i top di gamma, ossia i modelli 4Xe con motore benzina + elettrico posteriore, con batteria ricaricabile alla spina e trazione integrale, nelle varianti da 190 e 240 CV totali.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 T3 120 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.5 T5 Hybrid DCT7 130 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom. 1.3 T4 4Xe 190 190 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio autom. 1.3 T4 4Xe 240 240 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio autom. 1.6 Multijet 130 CV Diesel Anteriore, cambio manuale

Jeep Renegade, le concorrenti con misure simili

Come accennato, Jeep Renegade appartiene alla fascia dei B-Suv più abbondanti e si confronta con qualche modello che sfiora il segmento C e con altri di lunghezza assai più contenuta che tuttavia, a volte fanno meglio quanto a capacità di carico. Ecco una panoramica