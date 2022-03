Le offerte di marzo sulle Jeep Renegade sono come sempre di tipo diverso, con varie soluzioni di noleggio a lungo termine o finanziamento classico. Per la Renegade 4xe, in realtà, c’è la proposta Jeep Evo che contiene un vantaggio in più: la fornitura nel prezzo della Easy Wallbox, e di un anno di ricariche pubbliche Free2Move.

Nel dettaglio, la Jeep Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid, dal costo di 40.099 euro, viene a costare 34.810 euro, che scendono ancora a 33.810 euro aderendo al finanziamento.

Con un anticipo di 1.000 euro, si pagano dopo 30 giorni 48 rate mensili da 399 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,06%) che comprendono anche le spese di incasso. Al termine, la maxi rata è di 21.580,21 euro, per un massimo di 60.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Tra i vantaggi, la possibilità di sostituire anticipatamente la Renegade al 13°, 25° o 37° mese, più le ricariche gratis per circa 400 KW, pari a 2.000 km in modalità elettrica, media nazionale per una vettura plug-in.

L’offerta è disponibile per un numero limitato di auto in pronta consegna, ma non è prevista la rottamazione obbligatoria.

Vantaggi

La proposta di Jeep permette l’acquisto di una Renegade con un basso anticipo e rate vicine ai 400 euro, ma con in più il vantaggio delle ricariche pubbliche gratuite, per la migliore resa del sistema ibrido plug-in.

Si può anche sospendere anticipatamente il finanziamento, con scadenze stabilite.

Svantaggi

L’offerta è valida su un lotto limitato di vetture in pronta consegna, il cui prezzo potrebbe salire per accessori in più, ai quali si aggiungono i consueti oneri finanziari.

In sintesi