Lunghezza: 4.264 mm

Larghezza: 1.796 mm

Altezza: 1.595 mm

Passo: 2.570 mm

Bagagliaio: min. 350/max. 1.000

In commercio dal 2014, Fiat 500X è un modello che non fatica a distinguersi in un segmento, quello dei B-SUV, ormai decisamente affollato, principalmente grazie alla linea rétro e inconfondibile ispirata alla più piccola 500, che a sua volta è l'omaggio moderno al mito italiano del '57.

Proprio questa sua caratteristica distintiva ha però il rovescio della medaglia in una praticità che non si può dire scarsa ma che è certamente al di sotto della media. Le forme influenzano infatti il rapporto tra dimensioni e spazio interno più che su altri modelli. Fiat 500X compensa, oltre che con il fascino, con qualità tecniche e dinamiche derivate da una piattaforma piuttosto sofisticata, la stessa su cui nasce anche Jeep Renegade.

Fiat 500X, le dimensioni

La Fiat 500X è lunga 3,26 metri (3.264 mm), quasi 3,27 sulle versioni Cross che hanno elementi di carrozzeria un po' più sporgenti, è larga quasi 1,8 metri (1.790 mm) e alta poco men odi 1 metro e 60 (1.595 mm, 1.603 con le barre al tetto). Se la lunghezza non è quella massima tra i B-SUV, nel complesso la corporatura è una delle più voluminose, con un passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, vicino ai 2,6 metri.

Fiat 500X RED Fiat 500X RED, retro

Fiat 500X, abitabilità e bagagliaio

La necessità di non allontanarsi troppo dalla linea tonda e rastremata dell'icona Fiat 500 fa sé che Fiat 500X paghi un design di sicuro impatto con spazi meno generosi e soprattutto meno sfruttabili. La linea del tetto e delle portiere posteriori costringe a chinarsi per salire e dentro la forma del padiglione lascia limitate libertà ai più alti.

Quanto al bagagliaio offre 350 litri compreso il doppio fondo in presenza del kit per la riparazione della forature mentre con la ruota di scorta si scende addirittura a 245 litri quando i rivali dichiarano quasi tutti 400 e più litri di base.

Fiat 500X, i sedili posteriori Fiat 500X, bagagliaio

Va detto, però, che la volumetria è influenzata soltanto da questo accessorio. La versione ibrida recentemente inserita in gamma infatti dichiara gli stessi spazi dei modelli non elettrificati. Con i sedili abbattuti, poi, il volume sfruttabile arriva a 1.000 litri, 910 con ruota di scorta, ma la soglia di carico non è tra le più basse e la sponda crea uno scalino pronunciato.

La gamma motori è stata rimaneggiata e aggiornata varie volte in questi 8 anni e resite a offrire due capaci Diesel Multijet da 95 e 120 CV, affiancati da un odierno turbobenzina e, appunto, dalla novità del 1.5 mild hybrid con cambio doppia frizione DCT a 7 rapporti, motorizzazione condivisa anche con Alfa Romeo Tonale. Sono invece definitivamente uscite di scena le versioni a trazione integrale.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 T3 120 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.5 T5 Hybrid DCT7 130 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom. 1.3 Multijet 95 CV Diesel Anteriore, cambio manuale 1.6 Multijet 130 CV Diesel Anteriore, cambio manuale

Fiat 500X, le concorrenti con misure simili

