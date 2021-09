La Fiat 500X si è fatta cabrio a inizio estate con le versioni Dolcevita Launch Edition (la speciale per il lancio commerciale) e Yacht Club Capri, caratterizzata da colore carrozzeria dedicato e dotazione di serie speciale. Ora il crossover Fiat con tetto in tela retrattile si può scegliere anche nei classici allestimenti Cross e Sport.

Tetto apribile e richiudibile elettricamente in 15" e fino a una velocità massima di 100 km/h, disponibile in 3 colori (nero, grigio o rosso) abbinabili a ciascuna delle 10 tinte previste per la carrozzeria della Fiat 500X.

Le dotazioni

Di serie la Fiat 500X Dolcevita Cross monta di serie cerchi in lega da 18", barre sul tetto, sedili dedicati, inserti in vinile 18”, climatizzatore automatico e sensori di parcheggio. La 500X in allestimento Sport invece ha speciali cerchi in lega da 18” in nero brunito, minigonne laterali, spoiler posteriore, sedili sportivi in tessuto nero, climatizzatore automatico, plancia con finitura dedicata, schermo TFT da 7” e fendinebbia.

Fiat 500X Yachting

Le motorizzazioni disponibili sono le solite: il benzina Firefly 1.0 da 120 CV e 1.3 litri da 150 CV e i diesel Multijet 1.3 da 95 CV e 1.6 da 130 CV.

Fiat 500X cabrio, i prezzi

Il listino della Fiat 500X cabrio in allestimento Cross e Sport non è ancora stato pubblicato, mentre si conosce parte dell'offerta per l'acquisto a rate, a partire da 345 euro al mese, inizio pagamento a marzo 2022 e 2.000 euro di vantaggio.