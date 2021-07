Per celebrare l’adozione del “Green Pass” e la simbolica libertà di viaggiare nell’Unione Europea, Fiat presenta le 500 e 500X Yachting. Le versioni speciali sono dedicate alla “Dolce Vita” degli anni ’50 e ’60, i quali, secondo il marchio, rappresentano i concetti di “libertà e spensieratezza”. I prezzi promozionali di partenza sono di 18.330 euro per la 500 e 23.900 euro per la 500X.

Il tributo al mare e all’estate

La 500X Yacthing è il primo SUV “open air” di Fiat e si va ad aggiungere agli allestimenti Cross e Sport. Gli elementi distintivi sono la capote elettrica Blu Venezia e i cerchi in lega da 18" con accenti blu, mentre le calotte degli specchietti e le maniglie delle portiere sono cromo satinate.

Il Blu e l’Avorio dominano il design della carrozzeria e l’abitacolo. A bordo troviamo i sedili bianchi firmati "500" con bordatura e ricamo blu. I battiporta in alluminio hanno il logo “Yachting”, mentre la plancia in mogano richiama i dettagli delle imbarcazioni degli anni della Dolce Vita.

La 500 tributo allo “Yacht Club di Capri” è di colore “Blu Dipinto di Blu” e ha inserti cromati specifici sulla griglia, sugli specchietti e nei cerchi in lega da 16” in tinta nera diamantata. Anche qui l’equipaggiamento comprende una capote blu elettrica e la plancia in legno nautico con sedili avorio e inserti in pelle Frau.

Entrambe le Fiat presentano la livrea tributo “Yacht Club Capri”, la quale si richiama ad uno dei 40 club nautici più prestigiosi d’Italia. Sia la 500 che la 500X Yachting si distinguono, quindi, per la tinta Blu Venezia e per i badge presenti su portellone e fiancate. In aggiunta, i primi 500 esemplari di entrambi i modelli (venduti in Italia, Francia, Germania, Spagna e Svizzera) riportano un logo con numero dell’esemplare e sigla del Paese.

Motorizzazioni e prezzi

La versione Yachting della 500X è abbinabile ai motori a benzina 1.0 T3 da 120 CV e 1.3 T4 da 150 CV. Si possono scegliere anche la varianti a diesel 1.3 Mjet da 95 CV e 1.6 Mjet da 130 CV. La 500 Yacthing, invece, è acquistabile esclusivamente nella versione mild hybrid 1.0 da 70 CV con cambio manuale.

La 500X Yachting è ordinabile con prezzi da 23.900 euro se si sceglie il finanziamento FCA Bank con rate da 249 euro al mese e anticipo di 5.000 euro. Al termine delle 48 rate si può decidere se tenere l’auto saldando la Rata Finale Residua, restituirla o acquistare una nuova. Per questa offerta, il TAN è di 6,85%, mentre il TAEG di 8,50%.

La 500, invece, è disponibile ad un prezzo promozionale di 18.330 euro o con rate da 199 euro (anticipo di 5.000 euro) per 48 mesi (per i primi 24, però, si può richiedere un importo più contenuto). In questo caso, TAN e TAEG sono rispettivamente di 6,85% e 9,19%.