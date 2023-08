SUV fuoristrada, il nuovo trend del momento

I SUV hanno trainato le vendite e i profitti dell'industria automobilistica negli ultimi due decenni. La loro popolarità è decollata negli anni '90 negli Stati Uniti, quando Toyota e Honda hanno lanciato rispettivamente la RAV4 e la CR-V.

Improvvisamente, questi veicoli sono diventati accessibili, più attraenti e di tendenza. Fino a quel momento, il mercato delle auto a ruote alte era dominato da veicoli squadrati e costosi di vecchia tecnologia, più concentrati sulle capacità fuoristradistiche che sull'uso quotidiano.

Come va il mercato

Iniziamo con il dire che oggi la situazione è abbastanza buona per i SUV. L'anno scorso sono stati venduti 32,8 milioni di veicoli in tutto il mondo. Si tratta del 2% in più rispetto al totale venduto nel 2021 e corrisponde al 45% delle vendite di veicoli passeggeri (compresi i pick-up ed esclusi i veicoli commerciali leggeri e i furgoni).

Il totale delle vendite di tutti i tipi di SUV (dai segmenti A a F) è stato superiore al totale delle vendite di tutti i segmenti di auto messi insieme (da A a F), con 30,4 milioni di unità. Tuttavia questa importante crescita sta rallentando e le case automobilistiche sono alla disperata ricerca di nuovi modi per mantenere questa importante fonte di profitti: sembra dunque che il ritorno alle origini sia proprio uno di questi.

I SUV nel mercato globale dell'auto

Di nuovo squadrati

Come è accaduto nei segmenti delle auto tradizionali, la tendenza retrò sta scuotendo anche il segmento dei SUV. I nuovi modelli hanno un aspetto squadrato e in molti casi evocano il passato grazie a elementi di design retrò che li rendono più originali dei crossover tradizionali.

Alcuni marchi automobilistici, come Ford con il Bronco, stanno riportando in vita alcuni modelli; altri si limitano a rinnovare icone longeve, come Jeep con la Wrangler o Land Rover con il Defender; altri ancora, invece, creano modelli propri, come la maggior parte dei marchi cinesi; altri ancora propongono gli stessi fuoristrada old-tech del passato, come Lada con la Niva Legend. In base alla mia ricerca, i SUV dall'aspetto squadrato/retrò/off-road hanno trovato 1,43 milioni di nuovi clienti nel 2022.

SUV fuoristrada, i modelli disponibili oggi

Il volume è aumentato del 5% rispetto al totale del 2021, con l'offerta oggi composta da 33 modelli diversi che vanno dalle economiche Lada Niva, Mahindra Bolero o UAZ Patriot, fino alla lussuosa Mercedes Classe G o all'elettrica Rivian R1S.

La segmentazione è ovviamente soggettiva, poiché alcuni dei modelli inclusi nella mia analisi potrebbero rientrare in altre categorie. Tuttavia, tutti hanno in comune gli elementi di design "grezzo", la forma squadrata, l'elevata altezza da terra, le ruote grandi (e non necessariamente con cerchi in lega enormi) e, di solito, buone capacità fuoristradistiche.

SUV con capacità da fuoristrada, come sono fatti

Il caso Defender

È probabilmente uno dei migliori esempi di come investire su questa tendenza stia dando i suoi frutti. Land Rover ha eliminato il Defender originale nel 2016 e lo ha reinventato tre anni dopo.

Come la Fiat 500, la nuova rispetta le forme e lo spirito della vecchia e aggiunge tecnologia e comfort. Il risultato? Il Defender è stato il più venduto a livello globale nel 2022 e l'unico modello della gamma del marchio britannico a registrare una variazione positiva rispetto al 2021.

Anche Ford ha ottenuto risultati positivi con l'ultimo Bronco, così come Suzuki con il Jimny. Sono probabilmente il motivo per cui altri marchi stanno iniziando a rimodellare i loro SUV e a renderli più squadrati. L'ultima Hyundai Santa Fe è un buon esempio di questa tendenza imminente che potrebbe incoraggiare anche altri marchi come Jeep, Volvo, Mercedes e i marchi mainstream a proporre la propria concezione di come dovrebbe essere un SUV. Il tempo ce lo dirà.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.