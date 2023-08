Il Leopard 5 di Fang Cheng Bao (FCB), uno dei marchi premium di BYD, debutterà nel corso della seconda metà di agosto. Si tratta di un fuoristrada di lusso destinato a competere nel mercato locale con alcuni tra i modelli più apprezzati degli ultimi anni. Avrà powertrain sia termici che ibridi che 100% elettrici, ma non è ancora chiaro se arriverà mai in Europa.

Forme da fuoristrada

Il debutto del Leopard 5 avverrà il 16 agosto. Il nuovo fuoristrada cinese sarà presentato prima di tutto in versione ibrida EREV, quindi con motore termico con funzione di generatore. In un secondo momento, poi, sarà presentata anche una seconda versione 100% elettrica.

Le informazioni a riguardo sono ancora poche, sappiamo però che la piattaforma su cui sarà costruito sarà l'brida DM-o di BYD, capace di ospitare un motore elettrico con potenza di oltre 500 kW, che alimenterà tutte le ruote.

Grazie a queste caratteristiche tecniche, il nuovo SUV del brand premium di BYD dovrebbe essere anche molto veloce, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h stimata in meno di 4 secondi. La casa non ha ancora divulgato la capacità effettiva della batteria della versione ibrida, ma l'autonomia combinata dovrebbe attestarsi inforno ai 1.200 km.

Fang Cheng Bao Leopard 5

Interni lussuosi

La casa ha rilasciato le prime foto degli esterni poche ore fa, riguardo gli interni, invece, si sa ancora ben poco. In base ad alcune foto spia pubblicate sul sito CarNewsChina, però, il nuovo Leopard 5 dovrebbe essere dotato di un sistema di infotainment con due schermi LCD, sedili rivestiti in vera pelle, molti pulsanti fisici e un design complessivamente razionale e solido.

Non è ancora chiaro se il brand e questo nuovo speciale fuoristrada arriveranno mai in vendita in Italia. Per saperne di più non resta che attendere le prossime ore o i prossimi giorni.