Si è scritto molto sul Tesla Cybertruck da quando è stato presentato per la prima volta come prototipo nel dicembre 2019. La scorsa settimana c'è stato il lancio della versione di produzione e, come previsto, la copertura mediatica si è impennata.

Questo truck è sicuramente un grande cambiamento da molti punti di vista. Il suo design audace, le sue caratteristiche, le sue soluzioni e il suo posizionamento ne fanno una delle rivelazioni più importanti di quest'anno.

Ma qual è il suo reale impatto sui volumi di vendita di Tesla e sui mercati globali?

Un veicolo 'pazzesco'

Il Cybertruck è probabilmente il veicolo più capace di Tesla. Le specifiche di questo pick-up sono pazzesche da tutti i punti di vista. È un altro esempio di ciò che l'azienda di Elon Musk può fare. Grazie alle brillanti prestazioni delle batterie e del software delle sue auto, Tesla è riuscita a scuotere non solo i più importanti mercati dei veicoli elettrici, ma anche l'industria in generale. Il Cybertruck è la conferma di questa tendenza.

Con un prezzo d'ingresso di 61.000 dollari, stiamo parlando di un veicolo di fascia alta. Il prezzo è ben lontano dai 40.000 dollari promessi da Musk quattro anni fa ed è il risultato dell'inflazione e delle sfide di produzione reali. Tuttavia, si tratta di un prezzo base competitivo per un veicolo con queste caratteristiche. Il prezzo medio al dettaglio ponderato per il volume dei pick-up elettrici venduti negli USA tra gennaio e settembre 2023 è stato di 82.835 dollari.

Concorrenza USA

D'altra parte, il Cybertruck più economico, chiamato Rear-Wheel Drive e che sarà disponibile nel 2025, costa quasi 21.000 dollari in più rispetto al più accessibile Ford F-150 Lightning, la versione elettrica di questo popolare pick-up.

Il Cybertruck più costoso, chiamato propriamente Cyberbeast, dispone di 845 CV e può percorrere fino a 320 miglia/515 km con una sola carica. Il suo prezzo: 100.000 dollari. In questo caso, risulta essere più conveniente del suo rivale più vicino, il GMC Hummer EV Pickup, con 1.000 CV e un'autonomia di 381 miglia/613 km, a 108.700 dollari.

Pertanto, la nuova Tesla sembra abbastanza competitiva rispetto ai suoi rivali negli Stati Uniti. Si prevede che riuscirà ad accaparrarsi una fetta importante del popolare mercato dei pick-up truck solo se la riluttanza dei consumatori a guidare elettrico finirà.

Tra gennaio e ottobre 2023, negli Stati Uniti sono stati venduti in totale 959.000 nuovi veicoli leggeri elettrici. Sebbene si tratti di un solido aumento del 60% rispetto allo stesso periodo del 2022, queste auto veicoli hanno rappresentato solo il 7,4% del mercato totale. I BEV (Battery Electric Vehicle) hanno raccolto il 15% del totale europeo e circa il 20% in Cina.

America fredda sull'elettrico

Il segmento dei pick-up elettrici è ancora piuttosto impopolare. Le loro vendite hanno rappresentato meno del 3% del totale dei BEV fino a ottobre. L'F-150 Lightning ha venduto solo 16.200 unità nei primi 10 mesi, secondo JATO Dynamics. Mentre i veicoli elettrici hanno rappresentato quasi il 9% delle vendite totali di SUV, i pick-up elettrici hanno rappresentato l'1,2% del totale del segmento.

Il Cybertruck farà convergere l'attenzione verso i 'camion' elettrici? Sono sicuro di sì. Tuttavia, la cultura del pick-up in America è forte quanto il suo legame con la benzina. Per cambiare questa situazione sarà necessario un approccio diverso. Inoltre, i consumatori potrebbero rivelarsi più difficili da convincere rispetto ad altri segmenti.

Le intenzioni di Tesla potrebbero essere messe ancor più in discussione dal fatto che il Cybertruck non ha il potenziale globale dei suoi fratelli. I pick-up enormi sono popolari solo negli Stati Uniti e in Canada.

Il Cybertruck rivoluzionerà anche questo stato di cose?

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.