Il futuro di solito appare luminoso e pieno di grandi cose. È per questo che i piani che vediamo nelle fantasiose presentazioni in PowerPoint delle case automobilistiche includono scenari positivi e grandi obiettivi. È più o meno il caso degli ambiziosi progetti di elettrificazione. Quasi tutti i gruppi automobilistici che operano oggi puntano a diventare ecologici o rispettosi del clima con le auto che produrranno nei prossimi 10-15 anni.

Secondo questi piani, nei prossimi anni vedremo molte auto elettriche sulle strade. Alcune case automobilistiche puntano alla completa elettrificazione come risposta alla crescente concorrenza della Cina e ai suoi grandi progetti globali. Altri puntano sui veicoli elettrici perché non c'è scelta, in base alle normative e ai piani dei governi.

Una linea elettrica

Chi sta davvero facendo progressi in questa corsa globale all'ecologia? Mentre Tesla e BYD sono chiaramente in testa in termini di volume di vendite, i loro concorrenti storici di Europa, Stati Uniti, Corea, Giappone, India e persino Vietnam stanno cercando di recuperare terreno in termini di offerta.

Tesla potrebbe essere l'eccezione. La sua attuale gamma è invecchiata e particolarmente limitata, con solo quattro modelli diversi disponibili: le berline Model 3 e Model S, e i SUV Model Y e Model X. Mentre il pubblico continua ad aspettare l'introduzione del Cybertruck, la realtà odierna è che Tesla è tra le case automobilistiche con la più piccola gamma di prodotti elettrici.

In effetti, il costruttore americano non è nemmeno tra le prime 20 case automobilistiche con la più ampia gamma di veicoli elettrici.

Geely, uno dei più grandi gruppi automobilistici cinesi, è in testa alla competizione globale per la maggiore quantità di modelli elettrici disponibili a partire dal novembre 2023. Questa Casa automobilistica, che possiede Volvo, Geely, Lynk & Co, Lotus, Livan, Proton, Polestar, Radar, Jidu, Farizon, Geometry e ZEEKR, offre attualmente 25 diversi veicoli elettrici in tutto il mondo.

Si tratta di 12 SUV, 3 MPV, 7 berline, 1 city-car, 1 hatchback e 1 auto sportiva. La piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) è alla base di almeno 14 di questi modelli. Geely è sicuramente un esempio di impegno nei confronti dei piani futuri.

Stellantis davanti a Volkswagen

L'altro dato interessante dell'analisi delle linee elettriche è che Stellantis è davanti al gruppo Volkswagen in termini di offerta. Al momento, sono disponibili 20 diversi modelli elettrici presso il primo contro i 19 del secondo. La Casa automobilistica italo-franco-americana sta cercando di recuperare il ritardo presentando più veicoli a una base di consumatori più ampia. Tuttavia, la maggior parte dell'offerta di Stellantis è ancora piuttosto incentrata sull'Europa e non ha un appeal globale: almeno 16 di questi modelli sono concepiti per il consumatore europeo.

La grafica riporta solo i brand che al momento offrono auto elettriche (ecco perché manca Alfa Romeo)

Al contrario, il produttore tedesco sta spingendo i suoi sottomarchi ID ed e-tron con un approccio più globale. Il marchio Volkswagen offre sei diversi modelli elettrici, di cui tre disponibili in Europa, Cina e Stati Uniti. I sette modelli di Audi comprendono cinque modelli disponibili a livello globale.

Case a schiera

Dietro di loro, c'è la cinese SAIC con 16 modelli, molti dei quali già disponibili in Europa e nei mercati emergenti; General Motors con 16, e molti che devono ancora essere introdotti nei mercati; le cinesi Dongfeng e BYD con 15 e 14 modelli rispettivamente; e le tedesche Mercedes e BMW e la coreana Hyundai-Kia con 11 modelli ciascuna.

Altri, come Renault, tutti i produttori giapponesi, Ford, Tata e Mahindra, sono ancora lontani dal trasformare in realtà le loro brillanti presentazioni in PowerPoint.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.