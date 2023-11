Le vetture premium sono un elemento chiave per l'automotive. Non solo sono l'oggetto del desiderio di molti automobilisti in tutto il mondo, ma rappresentano anche un'importante fonte di profitti per le Case. Inoltre, di solito sono le prime macchine a testare le ultime tecnologie disponibili. Pertanto, sono cruciali per lo sviluppo dell'industria.

Per premium si intendono quelle auto il cui prezzo è solitamente superiore alla media e che si posizionano come qualcosa di più esclusivo rispetto alle solite vetture mainstream. In ogni caso, non esiste una definizione univoca.

La mia concezione di premium include tutti i modelli venduti da Audi, BMW, Mercedes e dai loro rivali giapponesi (Acura, Infiniti, Lexus), coreani (Genesis), statunitensi (Lincoln, Cadillac, Lucid), europei (Alfa Romeo, DS, Jaguar, Land Rover, Volvo, Maserati, Polestar) e cinesi (Hongqi, Avatr, Hiphi, IM Motors, NIO).

Poi ci sono i marchi di auto di lusso e sportive/supercar come Alpine, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Mclaren, Morgan, Pagani, Porsche e Rolls-Royce. Tutti questi veicoli, premium e di lusso, hanno rappresentato il 15% delle vendite globali di autovetture nel 2022. Ma dove vengono prodotte queste auto?

Germania über alles? Non più

Contrariamente a quanto si pensa, e nonostante la forte presenza globale di Mercedes, Audi e BMW, la Germania non è il primo produttore di auto premium. Avete indovinato: è dalla Cina che proviene la maggior parte delle auto premium/di lusso vendute nel mondo.

I dati raccolti da JATO Dynamics mostrano che nella prima metà del 2023 le auto premium made-in-China hanno rappresentato quasi il 29% delle vendite globali. La Cina è una tappa obbligata per qualsiasi marchio di questo tipo. Nel colosso asiatico c'è un grande appetito per le auto premium e di lusso, i monovolume e i SUV, il che significa che gran parte dei brand che operano nel segmento premium stanno già producendo i loro prodotti in loco.

Infatti, circa un terzo delle vendite delle tre premium tedesche corrisponde a veicoli prodotti in Cina. Alcuni di essi sono addirittura venduti al di fuori della Cina, come la BMW iX3.

Al secondo posto c'è la Germania, che detiene ancora una posizione importante per quanto riguarda la produzione di auto di fascia alta da vendere in Europa e nei mercati globali. Modelli tradizionali come l'Audi A4, le Mercedes Classe C, Classe E, GLC, Classe S e le BMW Serie 3, 5 e 7 provengono solitamente da stabilimenti tedeschi. Questo settore è fondamentale per l'economia tedesca, che sa che producendo auto di alta gamma può mantenere la redditività.

Premiate ditte

Stati Uniti, Giappone e Ungheria sono gli altri tre Paesi in cui la produzione di auto di alta gamma è ancora rilevante. Mentre i primi due hanno mantenuto la posizione rispetto ai dati del 2022, il Paese dell'Europa orientale ha superato la Svezia ed è diventato il quinto produttore più importante per questo tipo di veicoli.

L'Ungheria, infatti, è diventata un luogo importante per la produzione di modelli premium compatti di Audi e Mercedes.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.