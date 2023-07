Proseguono i test per la nuova Audi A4 Avant. Per la famigliare tedesca è in arrivo un vero e proprio cambio d’identità, con l’adozione del nome A5 che, almeno in un primo momento, potrebbe causare un po’ di confusione negli appassionati. Il passaggio alla numerazione dispari, infatti, caratterizzerà tutte le Audi con motori endotermici, mentre i modelli pari saranno quelli 100% elettrici.

Al di là del nuovo nome, l’A4/A5 Avant non cambierà radicalmente le sue forme, come mostrano le nostre nuove foto spia scattate a Campo Imperatore, in Abruzzo.

È quasi pronta

L’Audi immortalata nelle foto ha un aspetto praticamente identico a quella vista nei test degli scorsi mesi, con un wrapping bianco e nero che non permette di vedere nitidamente alcuni dettagli della carrozzeria. La calandra esagonale singleframe sembra più allungata rispetto al modello attuale, mentre i fari LED hanno un look ancora più affilato.

Audi A4 Avant, le foto spia di luglio 2023

Nel posteriore, invece, si notano i due terminali squadrati e i fanali di forma circolare, con questi ultimi che, però, potrebbero non essere del modello di serie.

Audi A4 Avant, le foto spia di luglio 2023

Da precedenti foto spia sappiamo che sarà nuovo anche l’abitacolo, con un sistema d’infotainment inedito caratterizzato da un nuovo software e da un display a sbalzo da cui regolare anche la climatizzazione.

Le foto spia della plancia della nuova Audi A4 Avant

Senza contare la presenza di un quadro strumenti completamente aggiornato nelle funzioni e nella grafica.

I motori previsti

La prossima A5 dovrebbe montare motori elettrificati mild hybrid e ibridi plug-in. Tra i primi, Audi dovrebbe introdurre nella gamma dei nuovi 2.0 a benzina da circa 150-170 CV, mentre le varianti diesel dovrebbero avere potenze comprese tra 140 e 150 CV, oltre ai circa 350 CV della S5 TDI.

Il top di gamma resterà la RS, che secondo rumors insistenti dovrebbe diventare un’ibrida ricaricabile. Rispetto ai 450 CV attuali, quindi, ci si aspetta un bel balzo di potenza grazie alla presenza di un motore elettrico aggiuntivo, mentre la batteria (pensiamo da almeno 15-20 kWh) dovrebbe consentire percorrenze a zero emissioni oltre i 50 km.

Nuova Audi A4 Avant, il render di Motor1.com

Tra le ibride plug-in, comunque, potrebbero esserci anche modelli meno estremi, come quello delle foto. Nonostante l’estetica non sia particolarmente aggressiva, l’A5 Avant presenta un bollino giallo in corrispondenza del parabrezza per dichiarare la presenza di componenti elettriche ad alta tensione. Non resta che attendere la presentazione del modello che potrebbe avvenire entro fine 2023.