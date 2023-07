L'Audi RS 3 è già pronta a rinnovarsi. Alcune nuove foto spia hanno immortalato la versione Sportback con camuffature sulle zone anteriori e posteriori alle prese con i test sul circuito del Nurburgring.

I rivestimenti nascondono una nuova fascia anteriore con griglia e paraurti ridisegnati. Il wrapping si estende ai parafanghi, che Audi potrebbe rivedere leggermente nella forma, e alle minigonne, che potrebbero anch'esse ricevere un nuovo look.

Un nuovo "trucco"

La RS 3 Sportback nasconde un nuovo paraurti con elementi verticali nella parte posteriore, mentre dovrebbero essere confermati gli ormai immancabili terminali di scarico ovali. L'Audi dovrebbe sfoggiare anche una nuova grafica dei fari LED anteriori e posteriori, oltre a nuovi design per i cerchi in lega e tinte esclusive.

Audi RS 3 Sportback restyling, le foto spia al Nurburgring

Non ci sono foto specifiche dell'abitacolo, ma a un primo sguardo non sembra che vi siano cambiamenti radicali. Dalle foto che abbiamo s'intravede un cruscotto identico a quello dell'auto attuale, senza particolari novità tecnologiche, almeno dal punto di vista della strumentazione. Tuttavia, ci aspettiamo qualche aggiornamento per le grafiche e una diversa disposizione di alcuni comandi.

Più potente e con un nuovo assetto?

Con ogni probabilità, la RS 3 continuerà a essere spinta dal 2.5 5 cilindri attuale, che Audi abbina al cambio automatico a doppia frizione S tronic a sette rapporti e alla trazione integrale Quattro. Con questo aggiornamento non ci aspettiamo che la Casa aggiorni il propulsore in modo significativo, ma potrebbe essere in fase di sviluppo una versione più potente del motore.

Audi RS 3 Sportback restyling, le foto spia al Nurburgring

Attualmente, il 5 cilindri produce 400 CV e 500 Nm (407 CV nella versione Performance limitata a 300 esemplari) e permette alla RS 3 di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h limitata elettronicamente. Il fatto che la vettura sia comunque impegnata al Nurburgring fa pensare che i tecnici stiano lavorando a una serie di migliorie tecniche non solo al motore, ma anche all'intero assetto dell'auto.

In ogni caso, tutte le novità della versione Sportback finiranno anche sulla Sedan.