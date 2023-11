La rapida evoluzione dell'industria automobilistica è sempre un'occasione per vedere il fiorire di nuove tecnologie e la fine di molte altre. Mentre il pubblico attende ancora l'arrivo delle auto a guida autonoma per le masse e in attesa che le vetture elettriche migliorino sotto molti aspetti, altre caratteristiche che un tempo erano un elemento standard stanno progressivamente scomparendo.

È il caso del cambio manuale. Questo sistema di trasmissione a più velocità, in cui la variazione di marcia richiede che il conducente selezioni manualmente i rapporti, sta diventando una rarità in molti mercati. E non solo in Nord America. È sempre più difficile trovare auto con cambio manuale, soprattutto nei segmenti superiori.

Le informazioni di JATO Dynamics mostrano che questo tipo di trasmissione sta perdendo popolarità ovunque.

Europa a due pedali

Un buon esempio è quello che sta accadendo in Europa. Nel 2000, quasi tutte le nuove autovetture immatricolate erano dotate di cambio manuale. La percentuale è rimasta all'89%, con Paesi come Italia, Francia, Spagna, Grecia, Ungheria, Irlanda e Portogallo che hanno superato il 95% di penetrazione. Il cambio automatico era un po' più diffuso in Norvegia (27%) e Svizzera (26%).

Questa percentuale è rimasta intorno all'85%-90% per alcuni anni, fino a quando diversi tipi di cambi automatici hanno iniziato ad arrivare sul mercato. Nel 2017, il 78% delle auto nuove immatricolate era dotato di cambio manuale. Da allora, la loro quota di mercato non ha smesso di diminuire: 76% nel 2018, 73% nel 2019, 55% nel 2020, 40% nel 2021, 34% lo scorso anno e un minimo storico del 32% nella prima metà di quest'anno.

Il motivo: gli automobilisti sono più consapevoli dei vantaggi (due soli pedali e un'utilizzo più semplice, tra l'altro), gli ingorghi stanno peggiorando in molte città e in generale il divario di prezzo con il cambio manuale è minore. A questo si aggiunge l'arrivo delle auto elettriche. Non hanno bisogno di più marce per adattarsi alle curve di potenza, il che significa che possono circolare senza cambio e senza convertitore di coppia.

Prerogativa yankee

I dati di JATO mostrano che nell'anno 2010, solo il 6% dei nuovi veicoli leggeri venduti (autovetture e pick-up) negli Stati Uniti era mosso da un cambio manuale. Questa percentuale è scesa al 4% nel 2019, poi al 2% nel 2020 e all'1% nel 2021 e 2022. Quest'anno, fino a giugno, solo lo 0,9% delle unità vendute è dotato di questo tipo di trasmissione.

In realtà, è proprio negli Stati Uniti che si sono verificati i primi tentativi di introdurre un cambio automatico. Molti automobilisti americani non possono semplicemente guidare con il cambio manuale.

Un caso da manuale

D'altra parte, il cambio manuale è ancora una scelta valida nelle economie emergenti. In mercati come l'America Latina o il Sudafrica, questi veicoli rappresentano ancora più del 30% delle vendite.

Sebbene il divario di prezzo sia diminuito drasticamente negli ultimi 20 anni, è ancora un aspetto importante da considerare tra i consumatori a basso reddito. L'eventuale arrivo di auto elettriche economicamente abbordabili cambierà la situazione e seppellirà definitivamente questa soluzione?

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics