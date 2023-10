Le ultime informazioni di JATO Dynamics sulle linee ad alte prestazioni dei marchi premium mostrano tendenze molto interessanti. Le divisioni M di BMW, la AMG di Mercedes, la RS di Audi, la Quadrifoglio di Alfa Romeo, la SVR di Jaguar, la Serie V di Cadillac e la Plaid di Tesla sono prodotti chiave per questi marchi: non per i loro volumi, bensì per i profitti che generano.

Le divisioni performance di questi marchi utilizzano l'architettura e la carrozzeria dei modelli normali per aggiungere motori potenti. Di conseguenza, queste vetture diventano quasi delle auto sportive che di solito funzionano come vetture di richiamo per i loro marchi. Sono decisamente più costose delle loro controparti normali e possono contribuire a incrementare le vendite.

BMW M: Migliore per vendite

Secondo i dati relativi alle immatricolazioni in Europa e alle vendite negli Stati Uniti nel primo semestre di quest'anno, la divisione M di BMW ha guidato la classifica in questi due mercati. Le BMW M2, M3, M4, M5, M8, i4 M50, i5 M60, i7 M70, iX M60, X3 M Competition, X4 M Competition, X5 M Competition, X6 M Competition, Z4 M40 e XM, hanno trovato poco più di 19.600 nuovi clienti in Europa tra gennaio e giugno 2023.

Il volume è aumentato del 58% rispetto al primo semestre del 2022. In sostanza, tutti i modelli disponibili hanno registrato variazioni positive, ad eccezione della M5, che si prepara a ricevere presto una nuova generazione. È notevole vedere la XM al quinto posto tra tutte le auto BMW M con quasi 1.200 unità. Questo enorme SUV è uno dei prodotti più costosi del marchio.

Le vendite delle divisioni performance in Europa nel primo semestre 2023

Mercedes AMG e Audi RS seguono a ruota

La divisione AMG di Mercedes si è piazzata al secondo posto in Europa con quasi 13.700 unità, in crescita del 57%. Ancora più rimarchevole della posizione della BMW XM nella classifica di BMW, è la pole position della Classe G tra i modelli Mercedes. Questo costoso ed esclusivo fuoristrada ha costituito quasi un esemplare su quattro delle AMG immatricolate da Mercedes in Europa nel primo semestre del 2023. Tuttavia, la crescita è stata trainata dalla nuova Mercedes SL, che ha occupato la seconda posizione e ha aumentato il suo volume dell'870% rispetto al primo semestre 2022.

Audi non era lontana da Mercedes con i suoi modelli RS. Questa divisione ha registrato 11.049 unità nel primo semestre 2023, in calo del 2%, perdendo una posizione a favore del marchio di Stoccarda. Mentre la RS3 ha continuato a essere in cima alla classifica del marchio con lo stesso volume del periodo precedente, la diminuzione è stata la conseguenza di un minor numero di unità registrate dalla RSQ3 Sportback, dalla RS e-tron GT, dalla RSQ3 e dalla RS7.

Il peso percentuale delle vendite delle divisioni performance sui volumi totali delle case

New entry Tesla Plaid

La quarta posizione è occupata da una new entry: Tesla. Con le versioni Plaid della Model S e della Model X, il marchio americano ha già superato Jaguar e Alfa Romeo. Tesla ha registrato quasi 2.500 unità di queste versioni. Seguono Jaguar e le versioni SVR/R di F-Type e F-Pace con 562 unità e le versioni Quadrifoglio di Alfa Romeo Giulia e Stelvio con 460 unità.

Cadillac davanti a Tesla negli USA

La classifica negli Stati Uniti non è troppo diversa da quella europea. BMW è di nuovo leader con 16.400 unità, seguita questa volta da Cadillac. Il marchio premium di General Motors è riuscito a superare Tesla grazie all'aumento delle vendite di tutte le versioni della Serie V della sua gamma: CT5, CT4, Escalade ed Escalade ESV. Le loro vendite hanno totalizzato quasi 5.200 unità.

Tesla ha registrato un calo delle vendite del 49% a 4.900 unità, e non ha superato di molto Mercedes-AMG con quasi 4.700 unità.

Le vendite delle divisioni performance negli USA nel primo semestre 2023

Nota: questa analisi esclude le versioni d'ingresso ad alte prestazioni come le BMW M135i, M235i, M340i, M340d, tutta la linea S di Audi, le Mercedes-AMG A35, C43, CLA35, E53 e molte altre.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.