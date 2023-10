La nuova normativa antinquinamento Euro 7 è in fase di revisione. Come abbiamo anticipato in un approfondimento dedicato, pochi giorni fa il Consiglio Competitività dell’Ue ha accolto le richieste di Italia, Francia, Repubblica Ceca e altri Stati membri riguardo i tempi fissati dall’esecutivo di Bruxelles, annunciando lo spostamento della data di entrata in vigore di almeno due anni.

Durante gli stessi giorni alcuni manager di diverse case auto si sono espressi in merito. Tra questi il ceo di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato che, parlando con Autocar, ha anticipato che a restare nei cofani delle auto di Arese sarà anche il 2.9 V6 delle Quadrifoglio.

Il V6 vivrà ancora

Nel corso della breve intervista, la rivista britannica Autocar ha chiesto al ceo di Alfa Romeo se il brand continuerà a produrre sia il motore biturbo da 2,9 litri e 6 cilindri a V delle Quadrifoglio sia il 3.0 V6 della nuova 33 Stradale.

Alla domanda il numero uno di Arese ha risposto:

"La risposta è sì, perché mi aspetto la versione definitiva dell'Euro 7 quest'anno. Vorrei che il nuovo regolamento fosse interessante."

Alfa Romeo Tribe Days 2023

Le ultime novità dell'Euro 7

Come accennato, il Consiglio dell’Ue ha approvato lo spostamento in avanti della data di entrata in vigore della normativa. Il nuovo standard, infatti, non entrerà più in vigore il 1° luglio del 2025, ma almeno due anni dopo. Il posticipo è stato giustificato per dare “più tempo alle aziende nella riconversione verso la transizione green”, come spiegano fonti del Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Ma non solo. In base alle ultime informazioni, la Commissione ha deciso anche di eliminare alcuni nuovi vincoli, più restrittivi di quelli dell'Euro 6 e i cui valori massimi dovrebbero dunque restare invariati per le auto. Infine, per i Costruttori che produrranno non più di 50.000 auto all’anno, come per esempio Ferrari, Lamborghini e Maserati, il regolamento si applicherà soltanto contando i volumi produttivi europei, invece di quelli mondiali.