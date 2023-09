Presto, la Mercedes Classe G avrà una “sorellina”. Si chiamerà Classe g, con la g volutamente minuscola a sottolineare le proporzioni più compatte.

Dopo le prime indiscrezioni della scorsa primavera, la Casa tedesca ha mostrato al Salone di Monaco la prima foto teaser del modello confermandone la produzione e l’arrivo sul mercato nel prossimo futuro (senza specificare una data, però).

Come sarà questo nuovo fuoristrada 100% elettrico? Proviamo a immaginarlo col nostro render.

Il primo sguardo

Come detto da Ola Kallenius, presidente del consiglio d’amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e capo di Mercedes-Benz, la baby Classe G “sarà ottima nel fuoristrada e immediatamente riconoscibile”. Guardando anche la foto teaser, quindi, è evidente come questo modello riprenderà le linee squadrate della Classe G “più matura”, con una mascherina piatta di colore nero (l’elemento tipico delle Mercedes elettriche) e fari circolari.

Mercedes Classe G "baby", il render di Motor1.com

Ci aspettiamo anche paraurti e protezioni per la carrozzeria dal look robusto e un’altezza da terra importante per superare senza problemi corsi d’acqua e sentieri rocciosi.

Per quanto riguarda le dimensioni, possiamo solo fare alcune ipotesi. Di sicuro, la Mercedes sarà più corta dei 4,82 metri dell’attuale Classe G e potrebbe scendere intorno ai 4,3-4,5 metri per risultare pratica anche nell’utilizzo urbano.

Nuova piattaforma e nuovi motori

La “Baby G” dovrebbe nascere dalla piattaforma MMA di Mercedes, la stessa che dal 2024 darà vita alle nuove CLA, CLA Shooting Brake, GLA e GLB, tutte elettriche. Non ci sono informazioni sulle motorizzazioni, anche se è lecito attendersi dei powertrain meno performanti rispetto all’EQG, la Classe G elettrica che debutterà nel 2024.

Mercedes EQG, le nuove foto spia in Nord Europa

Quest’ultima sarà dotata di quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) e potrà addirittura ruotare su sé stessa, oltre a permettere le solite prestazioni importanti nell’off-road. La Classe G elettrica più piccola sarà anch’essa a trazione integrale, ma difficilmente raggiungerà i livelli di potenza della sorella più grande.

In ogni caso, attendiamo i prossimi mesi per saperne di più.