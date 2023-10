In tre mesi 45 nuove auto al lancio. La metà arriva dalla Cina

L'industria automobilistica mondiale ha presentato 45 nuove auto tra luglio e settembre di quest'anno. Questo totale si riferisce alle versioni finali di produzione che non sono ancora necessariamente disponibili all'acquisto.

Sono esclusi i veicoli commerciali leggeri, ma non i pick-up. Il conteggio include i veicoli al lancio in Cina, Giappone, Corea, Stati Uniti, Europa, India e altri mercati emergenti, ma esclude il mercato automobilistico iraniano.

Nonostante il rallentamento della crescita delle vendite di auto nuove in tutto il mondo, l'industria sembra essere impegnata a introdurre nuovi modelli (90 negli ultimi sei mesi, vedi grafico qui sotto). Molti sono elettrici, ma non mancano le auto con motore a combustione interna.

La Cina con la metà dei lanci

I nuovi modelli di auto che il pubblico ha visto nel terzo trimestre del 2023 hanno origini diverse. Quelli cinesi ne rappresentano la metà, a quota 23. La Cina conferma quindi la sua forte spinta: tanti marchi, modelli sempre più competitivi e con un potenziale globale. Molte di queste nuove auto dovrebbero arrivare sui mercati esteri nei prossimi mesi.

Le auto presentate nel terzo trimestre per aree di provenienza

Il resto delle nuove presentazioni è arrivato da Europa, Stati Uniti, Corea e Giappone. In Europa sono state svelate 11 nuove auto, di cui 5 da brand tedeschi, 3 da marchi britannici e 2 e 1 rispettivamente da Francia e Italia.

I costruttori giapponesi hanno lanciato 5 nuovi modelli, seguiti dai 4 dei loro colleghi coreani. Solo due nuovi modelli sono stati presentati dai produttori americani.

Il numero delle auto nuove presentate negli ultimi quattro trimestri

Hyundai-Kia con il maggior numero di auto nuove

Il gruppo coreano è quello che, tra i costruttori automobilistici, ha svelato il maggior numero di nuove auto. Sempre con riferimento al terzo trimestre, Hyundai-Kia ha presentato la controversa quinta generazione della Santa Fe, la nuova Kia K3, che sarà costruita in Messico per i mercati emergenti, la nuova Kia EV5 come alternativa completamente elettrica alla Sportage e la versione coupé della Genesis GV80.

Un'offensiva di prodotto che punta a controbilanciare la perdita di quote di mercato nel mercato europeo dei veicoli elettrici negli ultimi mesi.

I lanci di nuove auto nel terzo trimestre per singoli costruttori

Segue Mercedes che ha presentato tre nuove vetture: la seconda generazione della AMG GT e le nuove CLE Coupé e CLE Cabriolet. Anche altri costruttori hanno lanciato tre nuove auto, tutte cinesi: Geely (1 Lotus, la Geely Galaxy L6, e il nuovo marchio Qiyuan con la A07); FAW con due Hongqi (il loro marchio di lusso per la Cina) e una minicar Bestune; e BYD, uno degli OEM (Original Equipment Manufacturer) più dinamici della Cina.

Poi 12 case automobilistiche hanno presentato due nuovi modelli ciascuna: Toyota, General Motors, Stellantis, BMW, Volkswagen, Mitsubishi, Changan, BAIC, SGMW, Chery, Great Wall e SAIC. Infine, Honda, Renault, Dongfeng, Hiphi e NIO hanno acceso i riflettori su un nuovo modello ciascuna.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.