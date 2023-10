Volkswagen è uno dei marchi maggiormente impegnato per accelerare il passaggio all'elettrico, ma non abbandona ancora i classici modelli con motori endotermici, per i quali sono previste importanti novità il 2024.

La Casa sta infatti accompagnando alla fine della loro carriera alcune icone che ne hanno segnato la storia. Tra queste la nuova Passat - giunta alla sua ultima generazione - e la Golf, per la quale il 2024 segnerà il restyling di metà carriera. L'ultimo della sua storia, poi si passerà all'elettrico. Restyling anche per la T-Cross, già presentata nel 2023, mentre la Tiguan è tutta nuova. Infine spazio per la ID.7, la prima volta di un'elettrica VW con forme da berlina e station wagon.

Ecco tutte le novità 2024 di Volkswagen:

Volkswagen T-Cross

Presentata nel corso dell'estate 2023 la versione aggiornata del più piccolo SUV di Volkswagen non riserva particolari sorprese, anche ci sono più cambiamenti di quanto l'aspetto suggerisca. La lunghezza è aumentata a 4.13 metri, appena 2,7 cm in più per via del nuovo design di mascherina e paraurti, le versioni base e Life hanno i fari LED di serie mentre la Style offre i LED Matrix IQ.Light.

Volkswagen T-Cross restyling (2023)

Dentro ci sono nuovi materiali, un display centrale da 8” per base e Life e da 10" per Style e R-Line, software dell’infotainment aggiornato, nuovi comandi clima touch retroilluminati. Nessuna particolare novità tra i motori, sempre 1.0 e 1.5 TSI a benzina con versione intermedia che passa a 116 CV. L'ordinabilità di nuova Volkswagen T-Cross parete a fine anno, con consegne nelle prime settimane del 2024 e prezzi ancora da comunicare.

Nome Volkswagen T-Cross Carrozzeria SUV Motori benzina Data di arrivo Inizio 2024 Prezzi da 24.500 euro

Volkswagen Golf VIII restyling

Per l'ultima generazione della Volkswagen Golf prima del totale passaggio all'elettrico arriva l'atteso aggiornamento di metà carriera: l'ottava generazione si affina con gruppi ottici anteriori rimodellati e nuova grafica per quelli posteriori.

Foto spia del lifting della Volkswagen Golf Volkswagen Golf GTI restyling, le foto spia

Dentro si attende un grande display centrale, mentre sul piano dei motori non ci sono ancora notizie confermate, anche se è già stata sorpresa in prova la variante GTI, ma pare che come per Passat e Tiguan anche qui scomparirà del tutto il cambio manuale in favore dei DSG a doppia frizione. Dovrebbe essere svelata prima di fine 2023 e arrivare qualche mese più tardi

Nome Volkswagen Golf Carrozzeria berlina 5p Motori benzina, diesel, benzina ibridi Data di arrivo fine 2023-inizio 2024 (presentazione) Prezzi da definire

Volkswagen Tiguan

La principale novità 2024 per Volkswagen sembra proprio essere la nuova generazione di Tiguan, modello strategico per la gamma di prodotto diciamo così "tradizionale" che si rinnova a fondo offrendo più tecnologia e motori a benzina e diesel con un deciso upgrade per quelli elettrificati.

In arrivo entro la primavera, nasce sull'evoluzione della piattaforma MQB, la MBQ Evo, con dimensioni quasi invariate (è lunga 4,54 metri, appena 3 cm più dell'attuale), alta soli 5 mm in più ma ha un'aerodinamica molto più curata con Cx ridotto da 0,33 a 0,28.

La nuova Volkswagen Tiguan

Rivoluzionata negli interni, dove troviamo anche un bagagliaio da 652 litri, vanta un nuovo sistema infotainment MIB4 con display da 13" o 15" a seconda della versione. quanto asi motori, benzina e Diesel "semplici" oppure elettrificati con soluzioni plug-in e mild hybrid e più niente cambi manuali, sostituiti per intero dai DSG a sei e sette rapporti.

Si va quindi dal 2.0 TSI con 204 CV a trazione anteriore 2WD a quello da 265 CV e trazione integrale 4 Motion al Diesel 2.0 TDI da 150 CV o 193 CV, il secondo 4 Motion. I motori elettrificati, tutti a trazione anteriore, partono dai mild hybrid 1.5 eTSI 48 V con 130 CV o 150 CV, mentre i plug-in hanno una batteria da 19,7 kWh e fino a 100 km di autonomia elettrica e un motore 1.5 TSI per una potenza di sistema di 204 o 272 CV.

Nome Volkswagen Tiguan Carrozzeria SUV Motori benzina, Diesel, benzina mild hybrid e plug-in Data di arrivo primo trimestre 2024 Prezzi da definire

Volkswagen ID.7 e ID.7 Variant

La berlina elettrica Volkswagen ID.7 che ha presso il posto della Passat è ordinabile dal settembre 2023, per il momento in un'unica versione Pro con motore singolo da 285 CV, batteria da 77 kWh e 600 km di autonomia dichiarata calcolati secondo il ciclo WLTP.

Foto - Volkswagen ID.7 Foto spia Volkswagen ID.7 Wagon

Si tratta di una classica tre volumi lunga 4,96 metri, larga 1,83, alta 1,54 con passo di 2,97 basata sulla piattaforma MEB e mossa dal nuovo propulsore sincrono a magneti permanenti con inverter a modulazione di larghezza di impulso. Alla versione Pro si affiancherà poi la Pro+ con batterie da 86 kWh, ricarica massima da 200 kW e autonomia di circa 700 km. Nel 2024 dovrebbero essere presentate anche la versione sportiva GTX e la Variant.

Nome Volkswagen ID.7 Carrozzeria Berlina e Station Wagon Motori elettrici Data di arrivo inizio 2024 (berlina), metà-fine 2024 (Variant) Prezzi da 64.850 euro

Volkswagen Passat Variant

La nona generazione della Volkswagen Passat è l'ultima con motorizzazioni termiche e arriva in commercio nella sola versione familiare Variant, lasciando campo libero per quanto riguarda la versione berlina alla ID.7 totalmente elettrica, che sarà tuttavia proposta anche in versione wagon.

Volkswagen Passat Variant 2024

Lunga 4,92 metri e più larga di 20 mm, ha spazi ancora migliorati (690 litri il bagagliaio) e un quadro strumenti da 10,25", sistema infotainment MIB4 e schermi da 12,9" o 15" negli allestimenti superiori. Ricca l'offerta di motori, tutti con cambi DSG di serie: benzina tradizionali da 204 a 265 CV, un 1.5 TSI mild hybrid da 150 CV, tre turbodiesel da 122 a 193 CV e due ibridi plug-in da 204 a 272 CV. Arriverà entro il primo trimestre del 2024.