Volkswagen non sta lavorando “solo” sulla nuova Golf, ma anche sulle sue versioni più sportive. Le nuove foto spia del restyling mostrano chiaramente un esemplare di GTI quasi completamente privo di camuffature, a far capire come il debutto sia davvero vicino.

Non sappiamo se la GTI sarà presentata in contemporanea con le altre varianti della Golf (presumibilmente entro fine anno o nei primi mesi del 2024), ma è chiaro che i lavori sono praticamente ultimati.

Continua a nascondersi

All’apparenza, la Golf GTI può sembrare spoglia di ogni mimetizzazione. In realtà, il nastro adesivo bianco e nero presente su parte del paraurti altera leggermente le forme della zona anteriore.

Volkswagen Golf GTI restyling, le foto spia

L’impressione, comunque, è che la mascherina sia un po’ più grande, mentre le luci appaiono più piccole e sottili. A tal proposito, è difficile non notare la nuova grafica circolare dei proiettori che dovrebbe essere mantenuta sul modello di serie.

Curiosamente, anche nel posteriore è presente un wrapping molto “smart”. Al posto dei fanali definitivi, infatti, sembrano esserci degli adesivi rossi che simulano la forma dei fari stessi. Per il resto, troviamo il classico doppio terminale di scarico che contraddistingue da tempo le GTI.

Solo automatica e con (almeno) 245 CV

Il restyling non dovrebbe portare con sé radicali modifiche alle motorizzazioni. La Golf GTI dovrebbe essere spinta sempre dal 2.0 TSI da 245 CV, anche se col tempo potrebbero aggiungersi varianti più potenti, magari da 290 o 300 CV come già successo nel modello attuale.

Più avanti verrà rinnovata anche la R, che dovrebbe proporre sempre 333 CV. Sia questa che la GTI, comunque, potrebbero essere vendute unicamente col cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti DSG. Non si tratta di una novità tanto per la R quanto per la GTI, con quest’ultima che è disponibile attualmente anche con un manuale a 6 marce.