La Volkswagen Golf così come la conosciamo sta per cambiare come mai prima d'ora. La prossima generazione infatti sarà solo ed esclusivamente elettrica. Prima però ci sarà spazio per il restyling dell'attuale versione dell'iconica compatta tedesca, i cui muletti sono stati fotografati durante alcuni test.

Rispetto alle foto spia pubblicate in passato le camuffature sono ormai praticamente scomparse e possiamo così vedere quali saranno le novità della rinnovata Golf, il cui debutto è atteso tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Come cambia

I cambiamenti non si notano immediatamente, ma uno sguardo più attendo rivela il nuovo disegno dei gruppi ottici anteriori, più stretti nella parte vicino alla griglia. Nel complesso le luci sono più filanti e assottigliati, mantenendo lo sguardo "accigliato" della versione attuale.

Volkswagen Golf 2024, il frontale

Anche al posteriore sembra cambiare qualcosa nei gruppi ottici che potrebbero avere una nuova firma luminosa, anche se forma e dimensione sembrano invariate. Il paraurti mantiene poi i finti terminali di scarico.

In questo set di foto non ci sono immagini degli interni del restyling della Volkswagen Golf, immortalati però in passato e caratterizzati da un monitor centrale "appoggiato" sulla plancia e con diagonale aumentata rispetto alla Golf attualmente in vendita e probabilmente ripreso da quello visto sulla nuova Passat.

Volkswagen Golf 2024, gli interni

I motori

Secondo alcuni rumors con il restyling la compatta tedesca perderà il cambio manuale, passando completamente al DSG doppia frizione. Anche sulla nuova GTI. Con ogni probabilità la gamma motori sarà tutta elettrificata, o con moduli mild hybrid o con powertrain plug-in e potenze che potrebbero crescere rispetto al presente.