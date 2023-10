Lunghezza: 4.135 mm

Larghezza: 1.760 mm

Altezza: 1.559 mm

Passo: 2.563 mm

Bagagliaio: min. 385/455, max. 1.281 litri

Con Volkswagen T-Cross, che ha appena annunciato il restyling di metà carriera, la Casa tedesca ha completato la "scaletta" dei SUV iniziata molto in alto, con Touareg, e poi riempitasi verso il basso con le varie generazioni di Tiguan e con T-Roc, aggiungendo poi anche Taigo, modello dal piglio un po' più sportivo.

T-Cross, a cui l'aggiornamento non porta cambiamenti rilevanti nelle misure e nessuno nei volumi interni, è il modello più piccolo della famiglia, ma non per questo il meno versatile: grazie al divano scorrevole e alle forme verticali offre infatti spazio più che sufficiente a farne un potenziale piccola auto da famiglia se le esigenze sono moderate.

Volkswagen T-Cross, le dimensioni

La rinnovata Volkswagen T-Cross è lunga 4,13 metri (4.135 mm), qualche mm più della precedente che si fermava a 4.080 ma sostanzialmente per via del nuovo disegno di mascherina e scudi. La larghezza resta invariata a 1,76 metri, 1.760 mm, mentre scende leggermente l'altezza, che passa da 1.584 a 1.559. Quanto al passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di 2.563 mm, generoso in rapporto alla lunghezza.

Volkswagen T-Cross restyling (2023)

Volkswagen T-Cross, abitabilità e bagagliaio

L'abitacolo della Volkswagen T-Cross 2023 non annuncia rivoluzioni, ma di base ha numeri interessanti: lo spazio per la testa davanti supera largamente il metro con 1.034 mm, mentre dietro arriva a 966 mm, quello per le spalle arriva a 1,460 mm davanti e 1.429 mm dietro, dove il divano frazionato in due parti è piuttosto accogliente

Il bagagliaio, invariato, ha un volume base di 385 litri, ma grazie alla possibilità di far scorrere il divano di ben 140 mm si può portare a 455 litri senza bisogno di abbattere lo schienale mentre se lo si fa il volume utile totale arriva a 1.281 litri. La lunghezza di carico va quindi da 748 mm a 1.465 con il divano abbattuto e, grazie all'opzione del sedile passeggero anteriore con schienale reclinabile, può arrivare fino a 2.398 mm.

Volkswagen T-Cross restyling (2023), il bagagliaio Il sedile anteriore abbattibile I sedili posteriori

Come tutte le "piccole" Volkswagen, anche T-Cross non prevede motori Diesel e nemmeno a metano. La gamma si articola quindi su tre benzina, due versione del 1.0 TSI, da 95 e 116 CV, l'ultimo anche con cambio doppia frizione DSG, e il 1.5 TSI da 150 CV con DSG di serie. La trazione è sempre e soltanto anteriore.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 TSI 95 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 TSI/DSG 116 CV Benzina Ant., cambio man o aut. 1.5 TSI DSG 150 CV Benzina Ant., cambio man. o aut.

Volkwagen T-Cross, le concorrenti con misure simili

Volkswagen T-Cross appartiene alla fascia dei B-Suv, piuttosto affollata soprattutto nella fascia che va dai 4,10 ai 2,20 metri o giù di lì. Ecco una panoramica