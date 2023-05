Di SUV elettrici è pieno il mondo. Il passaggio alle motorizzazioni 'alla spina' però non di soli assetti rialzati vive: berline e station wagon stanno ritornando prepotentemente di moda. Uno degli ultimi esempi in questo senso è la Volkswagen ID.7, erede elettrica della Passat lanciata poche settimane fa con classica carrozzeria 3 volumi e pronta a diventare anche una station wagon.

A testimonianza ecco le prime foto spia della ID.7 Variant (nome ancora da confermare), erede diretta della concept ID. Space Vizzion del 2019.

Vedo e non vedo

Esattamente come successo con la berlina anche la Volkswagen ID.7 Variant indossa delle camuffature che provano a farla assomigliare a una Passat. Bel tentativo ragazzi, ma i risultati non sono quelli sperati. Prima di tutto: dove è lo scarico? Inutile dire come la sua assenza riporti immediatamente alla natura elettrica del muletto. Anche il frontale non inganna nessuno, con la decalcomania che simula la presenza di una classica griglia.

Per capire come sarà la Volkswagen ID.7 in versione station wagon basta quindi di fatto prendere la berlina, allungarne il tetto, rivederne il design del posteriore prendendo molti elementi della Space Vizzion e il gioco è fatto.

Volkswagen ID. Space Vizzion Concept

Uno stile di famiglia senza particolari novità dunque e la stessa cosa dovrebbe avvenire negli interni. Detto che ci sarà naturalmente più spazio per i bagagli non ci aspettiamo novità per quanto riguarda la plancia, con il monitor da 15" centrale per gestire il rinnovato sistema di infotainment.

Gli interni della Volkswagen ID.7

Si inizia da uno

Anche dal punto di vista meccanico berlina e station wagon si assomiglieranno parecchio: all'inizio della commercializzazione infatti la ID.7 Variant (basata sulla piattaforma MEB) dovrebbe montare un motore elettrico da 282 CV abbinato all'asse posteriore, mentre in futuro dovrebbe arrivare una versione con due motori - uno per asse - da 400 CV circa. In attesa della versione sportiva GTX.

Per quanto riguarda le batterie ci aspettiamo la possibilità di scelta tra pacchi da 77 o 86 kWh, con ricarica massima a 200 kW e autonomia di 700 km circa per la versione top di gamma.

Ancora non sappiamo quando la station elettrica verrà presentata.