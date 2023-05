Nel 2022 Volkswagen ha presentato una delle Golf più potenti mai prodotte, la R 20 Years. A distanza di un anno, la Casa di Wolfsburg sembra pronta al bis con una nuova edizione speciale destinata ad avere lo stesso livello di esclusività e prestazioni.

Si chiama “Golf R 333 Limited Edition” e, come annunciato dal primo teaser ufficiale, sarà svelata il prossimo 31 maggio.

Dettagli unici

Il breve video pubblicato da Volkswagen sul suo canale YouTube evidenzia i dettagli principali di questo nuovo modello in edizione limitata. Sulla Golf sono già evidenti gli adesivi neri col numero “333” sulla parte inferiore delle portiere, i loghi “R” di colore blu (in contrasto con una carrozzeria giallo brillante) e i cerchi in lega da 19” Estoril con pinze freno blu.

Nel teaser si notano anche le calotte degli specchietti in nero lucido e i quattro scarichi Akrapovic che promettono una sonorità davvero sportiva. Anche se non vengono mostrati, è probabile che anche gli interni della Golf avranno alcuni dettagli dedicati, come una schermata specifica per il quadro strumenti e l’infotainment e una placchetta metallica per identificare il numero di produzione di ogni esemplare.

Nessuno sconto sui cavalli (e sul prezzo)

Il “333”, infatti, potrebbe indicare tanto il numero degli esemplari di questa edizione speciale quanto la potenza erogata dal 2.0 TSI. Proprio come la R 20 Years, anche questa nuova Golf potrebbe avere 333 CV e 420 Nm, con uno scatto 0-100 km/h di 4,6 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 270 km/h.

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition, l'impianto frenante

Per distinguere ulteriormente la 333 potrebbero essere previsti una taratura specifica di motore e sospensioni e nuove modalità di guida, oltre ad una dotazione di serie praticamente full optional. Tenendo a mente che la R 20 Years ha un prezzo di listino di 63.900 euro, la nuova Volkswagen potrebbe partire da almeno 65.000 euro.