La Kia EV5, appena presentata al Chengdu Motor Show in Cina, rappresenta la nuova proposta del marchio coreano nel segmento dei SUV elettrici compatti, con uno stile simile alla più grande EV9, con 5 posti e una grande attenzione al comfort di viaggio.

In pratica la Kia EV5 è la controparte a batteria della Sportage, così come la EV9 lo è della Sorento. Inizialmente la commercializzazione della EV5 parte dalla Cina a fine 2023, ma ne è previsto il lancio globale anche su altri mercati selezionati che saranno annunciati a ottobre durante il Kia EV Day.

Piattaforma elettrica collaudata

Al momento non è stata fornita alcuna informazione tecnica ufficiale sulla EV5, ma la base di partenza è la piattaforma elettrica E-GMP già utilizzata per Kia EV6, EV9 e Hyundai Ioniq 5.

Kia EV5, la vista laterale

Per sapere invece se e quando la Kia EV5 arriverà in Europa e anche in Italia occorrerà attendere ancora un paio di mesi.

Uno stile di rottura nel mondo dei SUV

Senza annunciare dettagli tecnici su motori, potenza, batteria e autonomia, la Casa coreana si concentra sulle prime foto ufficiali della EV5 e sullo stile di rottura che vuole ribaltare i più comuni canoni estetici applicati alle elettriche Kia.

Kia EV5, la vista posteriore

Il concetto stilistico alla base della Kia EV5 è quello di unire linee solide e forti prese dai paesaggi naturali e dall'architettura moderna, definito "Opposites United". Il risultato è un SUV elettrico imponente che mostra forme squadrate e morbide al tempo stesso, realizzate dal team di designer guidato da Karim Habib.

Kia EV5, il frontale

La tipica "Tiger Face" anteriore di Kia è stata trasformata in chiave digitale grazie anche ai gruppi ottici con firma luminosa tridimensionale "Signature Star Map Lighting" delle luci diurne. Particolarmente originale è poi la forma del montante posteriore, del grande spoiler sul lunotto e delle luci di coda sagomate con una fascia luminosa a LED. I colori di carrozzeria includono nove vernici con finitura lucida e una con finitura opaca.

Interni da salotto

Per gli interni la Kia EV5 propone soluzioni votate al comfort, alla praticità e alla sicurezza, ispirati ai gusti per l'arredamento domestico dei "millennial" e all'idea di salotto su ruote, con materiali morbidi e moderni applicati a plancia, portiere e sedili.

Kia EV5, gli interni Kia EV5, il bagagliaio posteriore

Il passeggero anteriore ha a disposizione un ampio sedile in stile poltrona da cui regolare climatizzazione e navigazione con comodità, oltre alla luminosità ambientale in 64 diverse tonalità di colore e 10 livelli di intensità.