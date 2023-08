Una misteriosa Kia è stata fotografata dalle nostre spie. L'esterno è pesantemente camuffato, ma è molto probabile che lì sotto ci sia la EV4, la novità in arrivo che si collocherà in gamma al di sotto dell'attuale EV6 e dell'imminente EV5.

Non è chiaro quando debutterà e il pesante camuffamento ci fa ipotizzare che Kia è solo all'inizio dei test. Tuttavia, queste foto già forniscono parecchie informazioni.

Cosa c'è sotto la mimetica

Nonostante il team di Kia abbia coperto ogni minimo dettaglio dell'auto, si intravedono i fari, che sembrano essere orientati verticalmente sui bordi esterni del frontale. Il modello monta cerchi a tre razze dal design piuttosto inedito, con delle strisce metalliche lucide che non avevamo visto in precedenza.

La Kia EV4 fotografata per la prima volta

Il profilo ha una forma squadrata e dietro, dove i fanali appaiono sempre verticali, il camuffamento sembra nascondere un ulteriore finestrino laterale. Purtroppo non ci sono immagini degli interni, però è molto probabile che nei prossimi mesi arriveranno altre fotografie.

A tutto elettrico

Proprio oggi Kia ha reso noto di aver rinunciato alla Rio per produrre due auto elettriche e questa EV4 potrebbe essere una di queste. A giugno, il responsabile marketing europeo di Kia, David Hilbert, aveva dichiarato che il marchio si stava preparando a "coprire tutti i principali segmenti".

Questo significa che Kia sta preparando modelli elettrici per tutti i gusti, dalla EV1 alla EV9, e, come per gli altri veicoli elettrici del marchio, ci aspettiamo che anche questo prototipo che si vede nelle foto spia monterà l'ultima versione della piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP).