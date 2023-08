BMW sta preparando la variante più "hot" della M2. Si chiamerà CS e sarà ancora più leggera e potente, oltre ad avere un'attitudine ancora più rivolta alla pista.

I test sulla super bavarese stanno proseguendo in Germania, con una carrozzeria completamente camuffata, ma che lascia già intravedere alcune importanti novità tanto estetiche quanto aerodinamiche.

Più minacciosa

Nelle foto spia, la CS sembra essere più bassa rispetto alla M2 standard e monta ruote più larghe. Davanti si riesce a riconoscere uno splitter più voluminoso, mentre nel posteriore pare nascondere uno spoiler integrato nel portellone. Nel modello di serie potrebbero aggiungersi anche cerchi in lega con un design esclusivo e nuove tinte per la carrozzeria.

BMW M2 CS, le nuove foto spia

Per ora, non abbiamo visto gli interni dell'auto, ma crediamo che la BMW non cambierà molto. Anche la M2 CS, quindi, dovrebbe integrare il Curved Display, la strumentazione di bordo che include in un'unica superficie il quadro digitale e l'infotainment.

Naturalmente, anche per l'abitacolo ci aspettiamo qualche dettaglio specifico, con sedili dedicati alla versione CS e schermate uniche in tutta la gamma.

Fa concorrenza alla M3

La M2 CS dovrebbe montare una variante più cattiva del 3.0 biturbo S58. Dai 460 CV della BMW attuale, si dovrebbe arrivare ad almeno 500-520 CV superando M3 e M4 in versione base (e forse anche Competition).

BMW M2 CS, le nuove foto spia

Tuttavia, al contrario della M2 "normale", che è disponibile anche con un cambio manuale a 6 rapporti, la CS potrebbe essere acquistabile unicamente con un automatico a 8 rapporti. In ogni caso, lo scatto 0-100 km/h sarà inferiore ai 4 secondi, anche grazie all'alleggerimento di peso dovuto al largo utilizzo di fibra di carbonio e materiali compositi.

Il debutto della nuova BMW dovrebbe avvenire nel 2024, ad un prezzo sensibilmente superiore rispetto ai circa 78.000 euro necessari per la M2 "base".