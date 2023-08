La nuova BMW X2 è quasi pronta. La casa, proprio in queste settimane, sta investendo più di 340 milioni di euro nello stabilimento di Ratisbona dove entro la fine dell'anno inizierà la produzione, anche della versione 100% elettrica iX2.

Entrambi i crossover sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero debuttare entro la fine del 2023. Pochi giorni fa un noto canale YouTube di video al Nurburgring ha immortalato uno degli ultimi prototipi elettrici impegnato in test di affidabilità.

Ultimi test

Nonostante si tratti di un prototipo pesantemente camuffato, quello che è stato visto effettuare un'intera sessione di test sul leggendario circuito dovrebbe essere uno degli esemplari di pre-produzione quasi definitivi.

Non possiamo dire quanto sia stato veloce nel compiere il giro, ma, guardando il filmato, appare chiaro dal suono proveniente dagli pneumatici che il collaudatore abbia spinto molto approfonditamente l'auto, probabilmente per testarne i limiti.

In termini di design, come si può chiaramente vedere da questo video e dalle ultime foto spia che trovate qui sotto, le nuove BMW X2 e iX2 adotteranno una forma della carrozzeria completamente nuova rispetto alla X2 attuale.

Nuova BMW X2, le ultime foto spia con poche camuffature

In particolare, non ci sarà più l'aspetto da hatchback rialzata e, come queste foto spia ci hanno confermato il mini crossover si trasformerà probabilmente in una versione in miniatura dello storico X6, con una linea del tetto molto spiovente.

Ma non solo, a livello di dimensioni dovrebbe essere significativamente più grande dell'attuale, con misure vicine a quelle della X1.

Meccanica condivisa

Quello che sappiamo con più certezza, invece, è che a livello meccanico la nuova iX2 sarà quasi del tutto basata sull'attuale iX1. I due crossover elettrici, infatti, dovrebbero essere quasi del tutto identici dal punto di vista tecnico, il che significa che anche la coupé dovrebbe essere disponibile nella versione xDrive30e con 313 CV e 494 Nm di coppia, sviluppati da un sistema a doppio motore.

Nella corrispondente iX1, grazie a una batteria da 64,7 kWh, questa combinazione permette di raggiungere circa 440 km con una sola ricarica (nel ciclo WLTP). E' possibile che, grazie alle forme leggermente più affusolare, la iX2 riuscirà a fare addirittura meglio. E' probabile che riusciremo a vedere il nuovo piccolo crossover dell'Elica, in anteprima, durante l'IAA 2023 di Monaco di Baviera, a settembre.

Il video del giro al Nurburgring