L'auto elettrica non è solo la grande sfida per il futuro della mobilità ma una realtà sempre più presente nei listini, con nuovi modelli presentati sempre più spesso. La domanda ora è: quale tra quelli che hanno debuttato tra il 1° gennaio e il 16 dicembre 2022 vi è piaciuto di più? Qui avete la possibilità di votarlo grazie alla quinta e ultima categoria del Motor1 Social Car of the year 2023: quella dedicata alle auto 100% elettriche.

Abbiamo preso 8 modelli di tutti i tipi, con SUV e crossover a farla da padroni (come succede anche per le altre motorizzazioni) ma con spazio anche per altri tipi di carrozzeria. Spetta a voi decidere quale auto merita il titolo. Vi spieghiamo come fare in fondo all'articolo, di seguito trovate le schede delle 8 contendenti.

BMW iX1

Ha 313 CV e dichiara oltre 400 km di autonomia la prima declinazione elettrica della X1. Si chiama BMW iX1 e con la "sorella" endotermica condivide stile e meccanica, differenziandosi unicamente per la presenza di due motori elettrici - uno per asse - alimentati da un pacco batterie da 64 kWh. La ricarica accetta una potenza massima di 130 kW, per passare dal 20 all'80% della capacità degli accumulatori in circa 30 minuti. Gli interni sono high tech con il monitor curvo a dominare la plancia.

Hyundai Ioniq 6

Non è un SUV. E già questa è una notizia. Ma non è neanche una classica berlina, anche se dalle berline riprende la carrozzeria tre volumi. Più facile farla rientrare nel club delle berline/coupé, ma la Hyundai Ioniq 6 non ha queste forme particolari per motivi di stile: qui ogni elemento segue una funzione ben precisa, quella di darle una resa aerodinamica migliore possibile. Risultato: cx di 0,21, tra i migliori al mondo. Un "vestito" particolare a coprire una meccanica dedicata alle auto elettriche con 2 motori, uno per asse, da 325 CV in totale. L'autonomia massima dichiarata è di 614 km, grazie anche alle batterie da 77,4 kWh.

Jeep Avenger

Si, la Jeep Avenger ha già fatto capolino nel Motor1 Social Car of the year 2023 nella categoria Urban & Compact. Ora ritorna perché la vera grande novità del piccolo SUV delle sette feritoie è il suo essere - anche - elettrico. La piattaforma è un'evoluzione della CMP di origine PSA monta un motore da 115 kW (157 CV) e 260 Nm di coppia montato all'anteriore alimentato da una nuova batteria agli ioni da 54 kWh, con autonomia dichiarata di 392 km, 547 nel ciclo urbano. Piattaforma pensata per le elettriche che offre tanto spazio - 380 litri di bagagliaio - in dimensioni mai così ridotte per la Casa (4,08 metri di lunghezza) con tanta tecnologia per infotainment e sistemi di assistenza alla guida.

Kia Niro

Full hybrid, PHEV e - come in questo caso - elettrica. Con la nuova generazione la Kia Niro ha confermato la ricetta della precedente versione, a offrire differenti gradi di elettrificazione nascosti sotto lo stesso stile di carrozzeria. La variante emissioni zero ha un motore da 204 CV abbinato all'asse anteriore e alimentato da un pacco batterie da 64,8 kWh, utilizzabili anche per alimentare o ricaricare device esterni. Lunga 4,42 metri offre 475 litri di capacità del bagagliaio, buono spazio e un ricco pacchetto tecnologico.

Mercedes EQE

Mercedes ha fatto la storia delle berline premium e con il passaggio all'elettrico non intende lasciare per strada la tradizione. Ben vengano i SUV, ma le classiche berline non sono destinate a scomparire. Ecco quindi la Mercedes EQE, equivalente a emissioni zero della Classe E. L'aspetto è ben differente rispetto a quello della controparte con motori termici, con forme più aerodinamiche (cx di 0,22), eleganza e cura dei dettagli invece sono le stesse. Lunga 4,95 metri è disponibile in versione a trazione posteriore da 245 o 292 CV o integrale da 292 CV, con rispettivamente 637 o 590 km di autonomia. Dentro è un tripudio di lusso e tecnologia, con la plancia ripresa dalla sorella maggiore EQS

Nissan Ariya

Motori fino a 306 CV e autonomia fino a 520 km per la Nissan Ariya, il primo SUV 100% della Casa giapponese. Forme di rottura rispetto al resto della gamma, con lunghezza di 4,6 metri e un aspetto imponente e sportivo. Piattaforma dedicata con versioni a trazione anteriore o integrale e interni minimal dove però non manca nulla.

Polestar 3

Lunga 4,9 metri la Polestar 3 rappresenta l'ammiraglia della Casa, con carrozzeria da SUV e un aspetto massiccio che riesce però a non essere troppo pesante, merito del cofano particolarmente lungo e del tetto che scende leggermente verso il posteriore. Disponibile in due versioni ha sempre la trazione elettrica, con due differenti livelli di potenza: 489 CV e 840 Nm per la "base", 517 CV e 910 Nm per la Performance Pack. La batteria è da 111 kWh e promette fino a 610 km di autonomia. Gli interni sono all'insegna dello stile minimal con il grosso monitor centrale sistemato in posizione verticale e i comandi fisici ridotti all'osso. E poi la sicurezza, con cinque radar, cinque telecamere esterne, un Lidar e 12 sensori agli ultrasuoni.

smart #1

L'auto che cambia il DNA di smart. Non tanto per la trazione puramente elettrica, già presente su fortwo e forfour, quanto perché è il primo SUV di smart e il primo modello a superare - abbondantemente - i 4 metri di lunghezza. La smart #1 è una vera game changer ed è disponibile con differenti motorizzazioni: trazione posteriore e 272 CV per le Premium e Pro+, 428 CV per la Brabus. Per tutte è prevista una batteria agli ioni di litio da 66 kWh si ricarica dal 10 all’80% in mezz’ora a 150 kW mentre e promette fino a 440 km di autonomia. Naturalmente lo spazio non manca così come la tecnologia, con un sistema di infotainment visualizzato su un display centrale da 12,8”.

Motor1 Social Car of the year 2023, come si vota

Auto elettriche per tutti i gusti che aspettano solo i vostri voti, per provare a diventare la Motor1 Social Car of the Year 2023 nella categoria EV.

Le votazioni per la prima categoria, che si terranno esclusivamente nostri profili social di Instagram e Facebook attraverso Instagram Stories e Facebook Stories, partiranno il 13 febbraio e termineranno il 17 febbraio. Ogni 24 ore ci sarà una sfida, terminata la quale verrà pubblicata quella successiva, fino ad arrivare alla finale.