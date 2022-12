Lunghezza: 4.420 mm

Kia Niro è il primo modello nato su una piattaforma interamente elettrificata del Gruppo Hyundai/Kia e dunque lanciato unicamente in versioni ibride con o senza ricarica alla spina oppure totalmente elettrica. Quella oggi in commercio è la seconda generazione di Niro, che si distingue soprattutto per il design di rottura, ma che conserva una fisionomia a metà strada tra berlina e SUV e, con i dovuti aggiornamenti, anche la gamma.

Per quanto riguarda interni e bagagliaio, tra una motorizzazione e l'altra ci sono piccole differenze che coinvolgono tanto gli uni quanto l'altro, dovute a diversi ingombri delle batterie, anche se in generale, gli spazi sono più che adeguati al ruolo di vettura compatta familiare.

Kia Niro, le dimensioni

La lunghezza di Kia Niro è di 4,42 metri (4.420 mm), circa 6,5 cm più della precedente generazione, ma al tempo stesso quasi 10 cm meno del SUV Sportage, a cui rappresenta l'alternativa. Al contrario il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, con 2.720 mm supera di 2 cm la Niro prima serie e di ben 4 cm l'attuale Sportage.

Kia Niro HEV

Quanto alle altre misure, la larghezza supera di poco il metro e 80 (1.825 mm), con una crescita di appena 2 cm, mentre l'altezza di base resta la stessa, 1.545 mm che però salgono a 1.560 nel caso della versione elettrica, leggermente più alta da terra per proteggere meglio le batterie. La precedente serie di Niro toccava i 1,570, mentre Sportage da vero SUV si assesta a 1.650.

Kia Niro HEV, i sedili posteriori

Kia Niro, abitabilità e bagagliaio

Il corpo vettura di Kia Niro non cambia ma all'interno, come accennato, ci sono delle differenze dovute alla presenza di diverse batterie e organi di ricarica. Il divano posteriore di Niro ha una larghezza standard per le spalle di oltre 1,40 metri (1.407 mm), ma sulla versione elettrica che ha le batterie sotto il pavimento la seduta è un po' più alta e così lo spazio per la testa scende dagli ottimi 1.005 mm delle ibride a 967 mm.

Kia Niro HEV, il bagagliaio Kia Niro HEV il bagagliaio al massimo volume

I bagagliaio, poi, è diverso per tutti e tre i modelli: Kia Niro HEV con motorizzazione full hybrid offre 451 litri, contando il vano di carico e il doppio fondo, e arriva a 1.445 abbattendo lo schienale sdoppiato, ottenendo uno spazio non perfettamente orizzontale ma comunque lungo oltre 1,5 metri. Va segnalato che in presenza del ruotino di scorta, di serie con le versioni Style ed Evolution, si perdono altri 26 litri.

Kia Niro PHEV, il bagagliaio

La versione PHEV, ibrida di tipo plug-in con batteria ricaricabile, perde altro spazio sia sotto il piano di carico sia nel vano, dove spunta sul lato destro il rigonfiamento per il sistema di ricarica, e il volume si riduce a 348 litri, 1.342 a divano ribaltato. L'elettrico, che le batterie le ha sotto il pianale, invece il più generoso: 475 litri tra vano e doppio fondo più altri 20 nel pozzetto ricavato sotto il cofano anteriore.

Kia Niro EV, il bagagliaio

Come già descritto in precedenza, Kia Niro offre tre livelli di elettrificazione. I modelli ibridi full e plug-in hanno in comune un motore 1.6 a iniezione diretta da 105 CV con cambio doppia frizione a sei marce. I motori elettrici, rispettivamente da 43,5 e 84,5 CV, hanno batterie da 1,32 o 11,1 kWh, la seconda ricaricabile in AC a 3,3 kW.

Il modello elettrico Kia Niro EV invece ha un motore da 204 CV di picco e una batteria da 64,8 kWh che si ricarica in AC a 11 kW e in CC fino a 100 kW. Tutta la gamma ha la trazione anteriore.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione HEV (1.6 GDi DCT6) 141 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio automatico PHEV 1.6 GDi PHEV DCT AT6 183 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio automatico EV 204 CV Elettrica Anteriore

Kia Niro , le concorrenti di dimensioni simili

Tre versioni, tre liste di rivali da scegliere tra berline, SUV e crossover compatti tra poco più di 3,30 e meno di 3,50 metri. Ecco quelli da mettere a confronto con Kia Niro HEV.

Honda HR-V: 4,34 metri

4,34 metri Hyundai Ioniq: 4,47 metri

4,47 metri Subaru Impreza e-Boxer: 4,48 metri

4,48 metri Subaru XV e-Boxer: 4,47 metri

4,47 metri Toyota Corolla: 4,37 metri

4,37 metri Toyota C-HR: 4,39 metri

4,39 metri Toyota Corolla Cross: 4,46 metri

Questi i concorrenti di Kia Niro PHEV:

Audi A3 Sportback e tron: 4,34 metri

4,34 metri Cupra Leon e-Hybrid: 4,40 metri

4,40 metri Cupra Formentor : 4,45 metri

4,45 metri DS 4 E-Tense: 4,40 metri

4,40 metri Jaguar E-Pace PHEV: 4,40 metri

4,40 metri Jeep Compass PHEV: 4,40 metri

4,40 metri Kia XCeed PHEV: 4,40 metri

4,40 metri Kia Sportage PHEV: 4,48 metri

4,48 metri Mercedes GLA 250e: 4,41 metri

4,41 metri Nissan Qashqai E-Power: 4,43

4,43 Opel Astra PHEV: 4,37 metri

4,37 metri Opel Grandland X PHEV: 4,48 metri

4,48 metri Peugeot 308 Hybrid: 4,37 metri

4,37 metri Peugeot 3008 Hybrid: 4,45 metri

4,45 metri Renault Megane E-Tech PHEV: 4,37 metri

4,37 metri Volvo XC40 Recharge PHEV: 4,44 metri

E questi, i concorrenti di Kia Niro EV: