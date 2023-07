Vista in un video spia circa un paio di mesi fa la Kia Sorento restyling si svela in anteprima su Facebook, mostrando le novità che la accompagnano. Nulla di estremo come visto sulla "cugina" Hyundai Santa Fe - qui si tratta di un aggiornamento di metà carriera e non di una generazione completamente nuova - ma le matite dei designer non si sono limitate a tracciare qualche nuova linea in più.

Come avevamo anticipato la Sorento 2023 si modifica principalmente nel frontale, mentre per il resto ci sono ritocchi più leggeri. Ma andiamo con ordine.

Nuovo sguardo

Il muso come dicevamo è stato completamente ridisegnato con gruppi ottici a forma di "T" che sembrano riprendere quanto visto sul restyling della Cadillac XT4. Firma luminosa completamente nuova ad abbracciare la mascherina che sposta il logo Kia dalla griglia - anch'essa nuova - al cofano. Le prese d'aria sembrano essere più grandi e il risultato complessivo è quello di un frontale più massiccio rispetto al passato, ma non eccessivamente "pesante".

Le fiancate non sembrano aver ricevuto alcun tipo di trattamento particolare e rimangono inalterate nello stile e nelle linee, mentre al posteriore i gruppi ottici rimangono a sviluppo verticale ma hanno un piccolo segmento luminoso che unisce le luci principali. La scritta Sorento cambia di dimensioni e viene spostata in basso a sinistra mentre il logo Kia rimane al suo posto.

Infine gli interni della Kia Sorento 2023: a prima vista non sembrano esserci grandi cambiamenti, ma a ben guardare scompaiono le bocchette d'aerazione verticali al centro, sostituiti da altre orizzontali ben più sottili e discrete.

Non ci sono ancora notizie su eventuali aggiornamenti sulle motorizzazioni - quasi tutte elettrificate - e sulla presentazione ufficiale, anche se vista la pubblicazione delle foto non dovrebbe svolgersi nelle prossime settimane.