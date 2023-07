Ormai è un dato di fatto, in moltissimi stanno pian piano abbandonando il segmento A (per intenderci, quello delle piccole da città). Kia però non è tra questi: anzi, continua a puntarci forte lanciando sul mercato la nuova generazione di Picanto che per design, tecnica e dotazioni ha tutte le carte in regola per dire la sua contro concorrenti magari meno tecnologiche ma dalla clientela estremamente fidelizzata.

La macchina non arriverà prima dal primo trimestre del 2024 e ancora non si conoscono i prezzi. Per vederla da vicino sono volato a Francoforte, sede del centro stile europeo del brand: cliccate sul video qui sopra in copertina per scoprirla in questo primo contatto!

Kia Picanto 2023: gli esterni

Avete presente la precedente Kia Picanto? Ecco, dimenticate tutto perché questa nuova generazione cambia radicalmente a cominciare dal design: il paraurti è stato ridisegnato completamente e ora è molto più aggressivo, con la caratteristica griglia a "naso di tigre" che si collega idealmente ai fari dalla rinnovata firma luminosa a LED (gli anabbaglianti a LED sono opzionali). Anche dietro le linee sono verticali e nette, con quelle dei fari stesse e del portellone a contrasto con l'orizzontalità del paraurti facendo sembrare l'auto più larga e piazzata su strada.

Kia Picanto (2023)

Di serie la Picanto monta cerchi da 14", con quelli da 15 e da 16 che identificano gli allestimenti superiori. L'esemplare che vedete nelle foto e nel video qui sopra è in allestimento GT Line, il più sportivo, e si riconosce subito da elementi caratteristici come il paraurti anteriore con prese d'aria più grandi e dal diffusore dietro.

Kia Picanto 2023: gli interni

L'impostazione degli interni è più classica, con la razionalità che ci si aspetta da una segmento A unità però ad un'ottima qualità soprattutto lato rivestimenti e assemblaggi. Di serie la Picanto è dotata di sedili in tessuto nero ma volendo è possibile personalizzare nei colori i sedili, i braccioli, le cornici delle bocchette dell'aria e la leva del cambio attraverso pacchetti specifici.

Kia Picanto (2023)

La nuova Picanto monta di serie un sistema di infotainment con uno schermo da 8" montato a sbalzo sulla plancia, mentre dietro il volante il computer di bordo si "appoggia" su uno più piccolo da 4,2. A livello di funzioni, il Bluetooth può sopportare il collegamento di due dispositivi in contemporanea e non mancano i sistemi di mirroring per lo smartphone Apple CarPlay e Android Auto via cavo. Ci sono poi le funzionalità di Kia Connect che, collegandosi a internet, includono servizi come le informazioni sul traffico in tempo reale, le previsioni del tempo, i punti di interesse e dettagli sui potenziali parcheggi oltre a tutte le informazioni sull'auto consultabili direttamente tramite app. La navigazione e l'infotainment, poi, possono essere aggiornati Over-The-Air.

Kia Picanto 2023: i motori e gli ADAS

La nuova Kia Picanto può essere scelta con due diversi motori entrambi a tre cilindri a benzina aspirati, da 1.0 o 1.2 litri. Rispetto ai precedenti propulsori sono state aggiornate le linee di ricircolo dei gas di scarico così come la fasatura delle valvole di aspirazione e il sistema di raffreddamento della camera di combustione. Entrambi i motori sono abbinati alla trazione anteriore mentre a livello di trasmissione si può scegliere tra un cambio manuale a cinque marce e un robotizzato sempre a cinque rapporti.

Kia Picanto (2023) Kia Picanto (2023)

A livello tecnico, la Picanto sfrutta un sistema sospensivo MacPherson all'anteriore e un ponte torcente al posteriore. Il passo è relativamente lungo per la categoria e le ruote ai quattro angoli della carrozzeria permettono di avere sbalzi minimi a vantaggio dell'agilità e della stabilità a seconda della situazione.

Lato ADAS, poi, c'è tutto e di più a eccezione del cruise control adattivo: dalla frenata automatica di emergenza al sensore dell'angolo cieco, dal mantenitore attivo della corsia ai monitoraggi dei limiti stradali e della stanchezza del conducente. Come da tradizione Kia poi anche la Picanto è dotata della garanzia di 7 anni e 150.000 chilometri.