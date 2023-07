Ha debuttato online lo scorso maggio la Kia EV9, maxi SUV elettrico della Casa coreana e oggi ne vengono comunicati i prezzi per l'Italia, con le consegne che inizieranno nei prossimi mesi.

Inizialmente disponibile in allestimento Launch Edition la Kia EV9 sarà venduta a partire da 76.450 euro in versione Earth e da 81.650 per la GT-Line.

Sua grandezza

Basata sulla piattaforma E-GMP (Electric Global Modular Platform) la Kia EV9 è lunga 5,01 metri, larga 1,98, alta 1,75 di altezza e ha un passo di 3,1 metri. Dimensioni XXL spalmate su forme squadrate e massicce che espandono all'inverosimile l'abitabilità.

Gli interni della EV9 infatti offrono spazio in abbondanza con tre file di sedili e 7 posti veri, che sono ormai una rarità nel segmento. Pagando un sovrapprezzo di 1.000 euro sono inoltre disponibili due configurazioni a 6 posti denominate Lounge e Relaxation, che rinunciando ad un sedile aumentano il confort e le opportunità di personalizzazione con tanto di rotazione contromarcia dei sedili centrali per ricreare un salotto.

Grande importanza è stata data anche alla tecnologia, con grosso doppio monitor centrale per strumentazione digitale e sistema di infotainment di ultima generazione.

La meccanica

In attesa di conoscere le specifiche dei vari allestimenti della Kia EV9 sappiamo che tutti monteranno una batteria da 99,8 kWh con architettura 800 Volt un grado di ricarica in 22 minuti dal 10 all'80%. I motori elettrici: uno per la versione posteriore, due per quella a trazione integrale.

La prima ha 150 kW (204 CV) di potenza e 350 Nm di coppia, la seconda sale a 283 kW (358 CV) e 600 Nm totali. L'autonomia massima promessa secondo il ciclo WLTP è di 541 km.

Un'ammiraglia per la famiglia

Per contenuti tecnologici, dimensioni e prezzo, Kia non si era mai spinta così in alto con un singolo modello, ma il lancio della EV9 va inquadrato nell'ambito della strategia di riposizionamento del marchio a livello globale.

Un percorso iniziato nel 2021 con la EV6 e che, come ricordato da Giuseppe Bitti amministratore delegato di Kia Italia - proseguirà con il lancio di ulteriori 14 nuovi modelli elettrici entro il 2030. Per quell'anno Kia prevede di vendere nel mondo 4,3 milioni di vetture di cui 1,6 milioni avranno una batteria.

Giuseppe Mazzara, Direttore Marketing di Kia Italia ha sottolineato invece il ruolo della EV9 come portabandiera del brand che dovrà, tra le altre cose, contribuire ad evolvere la clientela italiana che che oggi conosce e compra una Kia prevalentamente attraverso due modelli, Sportage e Picanto.

Gli oltre 70 mila euro di prezzo di listino proiettano la EV9 nel segmento E, che in Italia vale circa 2.000 auto l'anno ed è alimentato per il 70% da contratti di leasing o di noleggio. Un indiscutibile punto di forza di questa Kia è il formato a 7 posti. "Di SUV elettrici con un prezzo e delle dimensioni analoghe ancora non esistono".

Giuseppe Bitti presenta i risultati di crescita di Kia nel mondo La presentazione italiana della Kia EV9 I prezzi per il mercato italiano della EV9

Il nostro video della Kia EV9 vista dal vivo