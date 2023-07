Un tempo le auto per avere aggiornamenti dovevano aspettare l'uscita dei vari model year o restyling. Oggi con la tecnologia OTA (over the air) per avere il software sempre aggiornato basta selezionare l'icona "download" sul monitor del sistema di infotainment. E il gioco è fatto.

Così modelli sul mercato da qualche tempo possono rimanere al passo con i tempi e ricevere le ultime novità. Esattamente come avviene sulle Kia con il nuovo aggiornamento gratuito disponibile da oggi, con nuove funzionalità dedicate specialmente alle auto elettriche.

Ecco le colonnine

Per le Kia EV6 e Niro EV è infatti disponibile l'EV Route Planner, funzione che permette di pianificare il proprio itinerario tenendo conto della presenza di colonnine lungo il tragitto. Il sistema visualizza automaticamente le stazioni di ricarica valutando in automatico dove effettuare soste per "fare il pieno" alle batterie, prendendo in considerazione stato di carica, consumo, topografia, traffico, condizioni meteo e stile di guida.

Kia Niro, gli interni

Inoltre, una volta selezionata l'infrastruttra, l'auto avvierà il condizionamento della batteria per portarla alla temperatura ottimale, così da ottimizzare i tempi di ricarica.

Le altre novità

Il nuovo aggiornamento OTA di Kia porta in dote anche l'integrazione del servizio di ricerca musicale Soundhound, per identificare i brani riprodotti alla dalla radio, fornendo titolo e autore del brano.

Infine sono previste novità anche per l'interfaccia utente, con nuova grafica, icone rinnovate e nuova interfaccia per menù principale e sotto menù.

Come detto tutti gli aggiornamenti descritti sono disponibili tramite tecnologia OTA per i modelli più recenti, mentre per quelli sprovvisti di connettività si possono scaricare manualmente dal portale dedicato.